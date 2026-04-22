Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
iszap
revitalizáció
vízminőség

Újabb szakaszába lépett a főváros egyik népszerű tavának revitalizációja

Folytatódik a fővárosi Kána-tó revitalizációja: rendezik a part menti területet, és az utóbbi időben megnövekedett iszapréteg eltávolításával a vízmélység is jelentősen megnő.
Világgazdaság
2026.04.22, 16:24
Frissítve: 2026.04.22, 18:17

Új szakaszba lépett a Kána-tó revitalizációja, amelynek célja a vízminőség javítása és egy hosszú távon fenntartható, stabil vízrendszer kialakítása, különös tekintettel az eliszaposodott meder kezelésére és a vízminőség romlását okozó tényezők megszüntetésére. A Kőérberek területén zajló beruházást az SB Dynamic Kft. kivitelezi – számolt be róla az Origo.

Kána-tó
Újjászületik a főváros egyik legszebb tava, a Kána-tó / Fotó: Kána horgásztó / Facebook

A Kána-tó a 2000-es évek elején, a Hosszúréti-patak felduzzasztásával jött létre, azonban az egymással összekapcsolt tórendszer az évek során elveszítette természetes egyensúlyát. A beérkező hordalék jelentős iszapréteget hozott létre, amely rontotta a vízminőséget és csökkentette a tó öntisztuló képességét.

Így alakul a Kána-tó rehabilitációja

A munkálatok jelenleg a töltésépítésnél és a vízzáró leválasztás kialakításánál tartanak, amely megalapozza a későbbi vízszabályozó műtárgyak kiépítését. Ezzel párhuzamosan zajlik a part menti növényzet ritkítása és a terület rendezése is.

A kivitelezés egyik kulcslépése a mintegy 30 ezer köbméternyi iszap eltávolítása, amely nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

A Magyar Építők cikke szerint a projekt fontos eleme a természetes ökológiai folyamatok helyreállítása. A cél, hogy a parti zónában újra megtelepedjenek a nádas és sásos növényzetek, amelyek hozzájárulnak a vízminőség fenntartásához. Emellett a partvonal átalakítása is megvalósul: lankás, természetközeli partszakaszok jönnek létre, amelyek kedveznek az élővilág visszatérésének.

További részleteket itt olvashat a projektről. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
