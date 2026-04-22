A nemzetközi veszélyek sem állították meg a BUX szárnyalását: a Mol húzta magával a pesti parkettet, egymás után dönti a rekordokat a Richter

Noha a nemzetközi hangulat inkább enyhén pesszimista volt a szerdai napon, ez nem állította meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) lendületét, így a piac vezető indexe, a BUX is feljebb tudott kapaszkodni. A pesti parkett emelkedését kérdés nélkül a több mint 3 százalékos ugrást produkáló Mol hajtotta, miután a hazai olajtársaság közölte, hogy már csütörtökön megérkezhetnek az első szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken.

Több dolog is repítette a Molt, ami húzta magával a magyar tőzsdét

A Mol százhalombattai finomítóját az orosz olaj feldolgozására optimalizálták, mely legnagyobb biztonsággal és legolcsóbban a Barátság kőolajvezetéken ér célba, ráadásul az olaj ára is emelkedett a nap folyamán, miután kedden elmaradtak az amerikai–iráni tárgyalások az iráni háború lezárásáról vagy a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról. Ez nemcsak a Mol, de más olajtársaságok részvényeinek az árfolyamát is kedvezően befolyásolta, így a vállalat részvényeinek emelkedését több tényező segítette. A Mol így 3,67 százalékos erősödés után 4236 forinton zárt, hozzájárulva ahhoz, hogy a BUX 0,49 százalékos emelkedést produkáljon és 136 303,42 ponton zárja a napot.