A nemzetközi veszélyek sem állították meg a BUX szárnyalását: a Mol húzta magával a pesti parkettet, egymás után dönti a rekordokat a Richter
Noha a nemzetközi hangulat inkább enyhén pesszimista volt a szerdai napon, ez nem állította meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) lendületét, így a piac vezető indexe, a BUX is feljebb tudott kapaszkodni. A pesti parkett emelkedését kérdés nélkül a több mint 3 százalékos ugrást produkáló Mol hajtotta, miután a hazai olajtársaság közölte, hogy már csütörtökön megérkezhetnek az első szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken.
Több dolog is repítette a Molt, ami húzta magával a magyar tőzsdét
A Mol százhalombattai finomítóját az orosz olaj feldolgozására optimalizálták, mely legnagyobb biztonsággal és legolcsóbban a Barátság kőolajvezetéken ér célba, ráadásul az olaj ára is emelkedett a nap folyamán, miután kedden elmaradtak az amerikai–iráni tárgyalások az iráni háború lezárásáról vagy a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról. Ez nemcsak a Mol, de más olajtársaságok részvényeinek az árfolyamát is kedvezően befolyásolta, így a vállalat részvényeinek emelkedését több tényező segítette. A Mol így 3,67 százalékos erősödés után 4236 forinton zárt, hozzájárulva ahhoz, hogy a BUX 0,49 százalékos emelkedést produkáljon és 136 303,42 ponton zárja a napot.
Az OTP árfolyamán azonban már inkább a nemzetközi pesszimizmus volt érezhető, így a bankpapír veszített értékéből, hasonlóan az európai pénzügyi szektor legtöbb vállalatához. Az egyes régiók, országok gazdasági kilátásait hagyományosan leginkább tükröző európai bankszektor számára hidegzuhanyként érkezhetett, hogy
a nap folyamán mind Németország, mind Olaszország csökkentette idei növekedési várakozásait az iráni háború okozta sokkhatás miatt.
Bár ez nem teljesen váratlan lépés, a piacok borúlátását mégis erősítette. Az OTP így 1,49 százalékos gyengülés után 42 180 forinton zárta a kereskedést.
A forintot is megütötte a kockázatkerülő hangulat, de a magyar deviza az euróval szembeni 365 fölötti árfolyamról végül vissza tudott kúszni ezen szint alá.
Egymás után dönti a rekordokat a Richter
Bár az európai gyógyszerszektor cégei is inkább stagnáltak vagy lefelé indultak, a Richter záróárfolyama kedd után szerdán is új csúcsra érkezett. A gyógyszergyártó bevételének és nyereségének ugyan nem kedvez a forint erősödése, a vállalat az utóbbi időben több új ígéretes gyógyszerfejlesztésről is beszámolt és a tavalyinál jóval nagyobb osztalékot fizet majd. Az idei évben így úgy tűnik, hogy megállíthatatlan a Richter szárnyalása. A nap folyamán a gyógyszergyártó 1,06 százalékos erősödés után ért 13 340 forintos új csúcsra.
A bőkezű osztalék ajánlata a Magyar Telekom kurzusát is repíti már egy ideje, a távközlési cég így egyre közelebb kerül sokáig megdönthetetlennek tartott 2000. márciusi 2655 forintos csúcsához. A távközlési cég 2502 forinton állt záráskor, ami 2,29 százalékos erősödést jelent.
A politikai papírok közül az Opus élénk forgalom mellett alig változott, míg a 4iG mintegy 1 százalékos emelkedést produkált a nap folyamán.