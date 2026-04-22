Magyarország is bezzeg-Románia sorsára juthat, elég pár vigyázatlan lépés – árgus szemek lesik a Tiszát

Nagyon hasonló a helyzet Magyarországon, mint 2002-ben, és nagyon más. Akkor a Fidesz vezette kormány pályára állította a gazdaságot az euró bevezetése felé, de a baloldali utód a költségvetést szinte pillanatok alatt szétzilálva felrobbantotta. Most a választási győztes Tisza Párt ígér szakítást az euróbevezetés közép-európai halogatásával. De ne felejtsük: Magyarország ellen túlzottdeficit-eljárás folyik, amit az Orbán-kormány erőfeszítéseinek köszönhetően csak felfüggesztett Brüsszel. Egy-két költségvetési ballépés, és az euróígérettel tetézve az új kormány egy-kettőre a valamikori bezzeg-Romániát sanyargató megszorítások sorsára jut? Meddig tart a türelem? Mi következik most? Arcra eshetünk a forint árfolyamán, vagy a magyar államkötvényeken?

A költségvetést vizsgáló Európa Szemeszter közeli határidejét még várhatóan Nagy Mártonnak kell figyelnie, de bejelentéseket már nem várnak tőle / Fotó: AFP

Nézzük, mi lesz a túlzottdeficit-eljárás sorsa. Ez egy olyan procedúra, amit a tagállami választások sem akasztanak meg: kötelező.

Figyelmeztetések a Tisza Párt elsöprő győzelmét hozó választás után azonnal érkeztek, de egyelőre nem Brüsszelből. Miközben az euróbevezetés ígéreteitől megtáltosodva elszállt a forint és csökkentek a hosszú távú magyar állampapírok hozamai, máris óvó hangok érkeztek a hitelminősítőktől.

Az euró bevezetéséhez szükséges költségvetési fegyelem megvalósulása az adósságbesorolás javulását eredményezheti. Csakhogy, amint a 2002-es példa mutatja, létezik út a másik irányba is. Két nagy hitelminősítő is megszólalt.

A Moody’s megerősítette, amit a Fitch is ítélt: az uniós kapcsolatok javulása segítheti a magyar adósságbesorolás javulását. Ugyanakkor mindkét nagy hitelminősítő felhívta a figyelmet arra, hogy az új kormány jelentős költségvetési kihívásokkal néz szembe.

A költségvetésről jelentéseket kell tenni, amelyeket véleményez az Európai Bizottság, és ha kell: lecsap

Azon túl, hogy a költségvetés kisiklatását a hitelminősítők is büntetnék – ami az állam kamatkiadásainak elszaladásához vezetne –, a túlzottdeficit-eljárás keretében az Európai Unió is felléphet ellene. A szigor még nagyobb, ha egy tagállam elindul az euró bevezetése felé.