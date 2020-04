Év végéig díjmentesen elérhető a vállalati költségkártya megoldás

2020 végéig díjmentesen elérhetővé teszi magyar cégek és bankok számára vállalati költségkártya megoldását a Peak Financial Services annak érdekében, hogy az eddig készpénzben rendezett kiadások a távoli munkavégzés során is zavartalanul kezelhetők legyenek – áll a Peak Financial Services közleményében.

A Peak is csatlakozik a Salarify által indított kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy a hazai fintech ökoszisztéma szereplői is összefogjanak, és segítsék a vállalatok mindennapjait a kialakult nehéz helyzetben.

A Peak 2020 januárjában indította el a CashCard Business vállalati költségkártya béta verzióját, a széleskörű piacra lépést pedig az év második felére tervezte a digitális banki ökoszisztémát kínáló vállalat. A kialakult helyzetre való tekintettel azonban nagyobb sebességre kapcsolt a Peak csapata, aminek köszönhetően már áprilistól használatba vehetik hazai vállalkozások a számos előnyt kínáló szolgáltatást.

A CashCard Business célja, hogy a munkavégzés közben felmerülő kiadásokat minden munkavállaló

egy dedikáltan neki, erre a célra kibocsátott bankkártyával intézhesse, így csökkentve a készpénzhasználatot és a személyes érintkezést.

A regisztráció 1-2 percet vesz igénybe, majd az online felületre bejelentkezve tetszőleges darabszámban rendelhetők virtuális, vagy plasztik Mastercardok, forint, illetve euró devizában. A kibocsátott plasztik és virtuális kártyák ApplePay funkcióval is rendelkeznek, tehát

mobilfizetéssel fizikai terminálokon is használhatók.

A Peak ezt a megoldást dobozos infrastruktúraként bankoknak is kínálja, akik saját ügyfélkörüknek arculatukra szabva kínálhatják tovább úgy, hogy a termék piacra vitele nem igényel fejlesztést a bank oldaláról. A rendkívüli helyzetre való tekintettel

bankok is díjmentesen igénybe vehetik a rendszert,

annak érdekében, hogy a lehető legtöbb vállalkozás élete egyszerűbbé váljon.

Felmérésük szerint a legelterjedtebb költségtérítési mód a készpénzhasználat, de szintén gyakori az utófinanszírozás is, ahol a munkavállaló saját zsebből fizeti a vállalat költségeit, majd a hónap végén utólag, a benyújtott számlák alapján kapja meg a teljes összeget. Alternatíva még a banki társkártyák igénylése is, viszont ebben az esetben a cégvezető és a munkavállaló fizikai jelenléte is szükséges a bankfióki igénylés folyamán, ráadásul a társkártya használók számára nincs biztosítva megfelelő felhasználói felület sem, a kiadások pedig nehezen nyomon követhetők.

A kialakult járványhelyzetben nagyon fontos, hogy minimálisra csökkenjen a fizikai érintkezés, ugyanakkor a munkavállalók anyagi helyzete is bizonytalanabb, így az utófinanszírozás sem megfelelő megoldás. A CashCard Business mindhárom jelenlegi megoldást kiváltva,

egy 100 százalékban fizikai kontaktus nélküli, teljesen online kezelhető, a vállalat által előre finanszírozott megoldást nyújt.

A hazai vállalatok digitalizációjának, valamint a válsághelyzet támogatásának érdekében a Peak úgy döntött, hogy

az összes regisztráló hazai vállalat számára elengedi a kártyakibocsátások árát, illetve 2020 év végéig a havidíjat is eltörli.

A regisztrációt a https://business.peakfs.io weboldalon lehet kezdeményezni. Ezek mellett bankok is ingyenesen használhatják a Peak digitális banki platformját, így saját termékként kínálhatnak online igényelhető költségkártyát ügyfélkörüknek.