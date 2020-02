hozam A pandémiás értékpapírok akkor fizetnek a WHO-nak, ha a fertőzöttek száma elér egy bizonyos szintet

Még nem látszik a járványkötvények árfolyamán az új koronavírus hatása

Világjárvány kitörése ellen is van biztosítás, a WHO 2017-ben két kötvényosztályt is kibocsátott, 6,9 és 11,5 százalékos kuponokkal.