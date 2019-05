Felgyorsítja a térség infrastruktúra-fejlesztéseit a ZalaZone

Zalaegerszeg vezetésének célja, hogy ne csak követői, de alakítói is legyenek a modernizációnak. Ez irányú törekvéseik első meghatározó állomása a ZalaZONE járműipari tesztpálya, amely egy 265 hektáros területen 45 milliárd forintból épül, és a beruházás első üteme már elkészült. A hagyományos mellett már az elektromos és az önvezető gépjárművekhez kapcsolódó teszteléseket is lehetővé tevő pálya számtalan területen érezteti hatását: erősíti a szakiskolai képzést, hat a műszaki felsőoktatásra is, és új távlatokat nyit a kutatás-fejlesztés és az innováció terén.

A beruházás mindemellett felgyorsítja a Modern Városok Program keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósulását, mindenekelőtt az M7-es autópályával összekapcsoló gyorsforgalmi út megépítését. „A 170 milliárd forintból készülő M76-os autóút különlegessége lesz, hogy a zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek közúti tesztelését is lehetővé teszi majd. Az okosút a leendő logisztikai központ és kamionterminál fejlődésére szintén nagy hatással lesz” – mondta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

A teszt­pályához és a Smart City programhoz kapcsolódóan Zalaegerszegen alakítják ki az 5G-s adatátviteli technológia tesztkörnyezetét, amelynek révén a járműiparban és az infokommunikációban is a világon vezető szerepre törekszik Magyarország. Az ötödik generációs mobilkommunikációs rendszer zalaegerszegi megvalósításán együtt dolgozik a kormány, Zalaegerszeg önkormányzata, a járműipari tesztpálya, a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország. Az önkormányzat egy saját, 200 millió forint értékű smart city fejlesztést is végrehajt, ennek keretében városi mobil applikációt készítenek és infopontokat alakítanak ki. Három intelligens gyalogátkelőhely és több mint tíz e-autó-töltő már működik a városban. A közösségi közlekedés fejlesztése ugyancsak megtörtént, ehhez az önkormányzat 300 millió forintot nyert pályázaton. A program keretében buszöblöket újítottak fel és akadálymentesítettek, valamint korszerű utastájékoztató rendszer épült ki.