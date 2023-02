Horvátország történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása valósulhat meg hamarosan Eszéken. A hírek szerint a magyar határtól alig néhány kilométerre található városba egy amerikai autóipari vállalt érkezik, igaz hivatalos bejelentés eddig még nem történt.

Fotó: Ivan Nemet

Néhány napja járta be a horvát sajtót, hogy egy titokzatos cég felvásárolta Eszék keleti ipari zónájában az összes, csaknem 20 hektárnyi üresen álló területet. Ugyanez a Log Expert Five néven futó vállalat ráadásul nemrég egy koncessziós tervet is készíttetett a szóban forgó területre. A kiszivárgott dokumentumokból eddig annyi látszik, hogy a szlavóniai város keleti részén egy hatalmas csarnok és egy csaknem 700 férőhelyes parkoló épül majd.

Ezzel egy időben a horvát gazdasági minisztérium weboldalán megjelent egy környezetvédelmi hatástanulmány, ami engedélyezi a Dráva-parti város keleti ipari zónájában a mikrocsipek és egyéb elektromos alkatrészek gyártását. A Nova Televízió önkormányzati forrásokból kiderítette, hogy a

területen egy amerikai érdekeltségű autóipari beruházás valósulhat meg.

A vállalat öt éven belül 4500, többnyire magasan képzett munkavállalót foglalkoztatna. A rejtélyes befektetőről a polgármestert is megkérdezték, aki bár nem kívánt részleteket elárulni, annyit elmondott, hogy néhány hónapon belül hivatalos bejelentésre készülnek az ügyben. A már említett csatorna azt is kiderítette, hogy a beruházásért 15 kelet-európai város versengett.

Nagyon kellene a beruházás

Horvátországot eddig elkerülték az ipari nagyberuházások. Kelet-Közép Európa más államaival elletétben az elmúlt évtizedekben egyetlen komolyabb gyár sem települt ide, a külföldi tőke többnyire az adriai turizmusba áramlott. Részben ennek is köszönhető, hogy a balkáni ország idegenforgalmi szempontból kevésbé népszerű keleti része folyamatosan elnéptelenedik.

Éppen ezért az eszéki beruházás stratégiai fontosságú lehet, ugyanis ez lesz Horvátország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása.