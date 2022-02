Hatalmasat lépett előre Magyarország a labdarúgás területén az elmúlt pár évben – ez derül ki az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nemrég kiadott, 2020/2021-es pénzügyi évet összegző üzleti jelentéséből. Az Mfor cikke szerint immár

a 19. helyet foglalja el a bérköltség vonatkozásában az európai bajnokságok sorában a hazai labdarúgás. A teljes összeget tekintve Magyarország mögött egyedül Norvégia áll a 20-as listán a maga 72 millió eurójával, ami egyébként 14 százalékkal kevesebb az előző szezonban regisztráltnál.

Az UEFA összesítése szerint a 2020/2021-es szezonban 82 millió eurós bérköltsége volt a bajnokságban résztvevő csapatoknak. Ez évi 6,83 millió eurót, vagyis szezonvégi árfolyammal számolva 2,4 milliárd forintot jelent csapatonként.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A portál cikke szerint

Magyarország esetében a 82 millió euró úgy oszlik meg, hogy ebből 45 millió euró volt a focisták bérköltsége, míg a fennmaradó 37 millió euró az egyéb alkalmazottaké.

A 45 millió euró átszámolva 15,7 milliárdos költséget jelent az NBI szintjén, csapatonként 1,3 milliárdot.

A Transfermarkt adatai alapján az NBI-es csapatok átlagos létszáma 38 fő volt a 2020/2021-es szezonban, ami azt jelenti, hogy

egy magyar labdarúgó az NBI-ben a vizsgált szezonban havi bruttó 2,9 millió forintot kereshetett.

A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy az átlagos keretlétszám a 28 fő, ezzel számolva közel 4 milliós átlagfizetés is lehet, illetve csapatszinten és csapatokon belül is nagy különbségek lehetnek és míg valaki havi 1 millióért lép pályára, más játékos akár 7-8 millió forintot is kaphat a sajtóban megjelent információk szerint.