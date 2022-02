A labdarúgó Bajnokok Ligájában rendezett Paris SG–Real Madrid csúcsrangadóhoz köthető tippek száma meghaladta az 1 milliót a Tippmixen és a TippmixPrón, és majdnem 279 millió forint nyereményt könyvelhettek el a fogadók az 1–0-s párizsi győzelmet hozó összecsapás kapcsán – derült ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből. A győztes gólt Kylian Mbappé szerezte a hajrában – azok a fogadók, akik számítottak a francia támadó gólszerzésére, 2,10-es oddsszal kalkulálhattak.

Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat

Egy másik nyolcaddöntő, a Sporting CP–Manchester City párharc első felvonása kapcsán érdekesség, hogy a „Melyik csapat kap több büntetőlapot?” fogadási esemény kapcsán 50 ezernél is több tipp lett tökéletes, miután a hazaiak három, a vendégek egy sárga lapot gyűjtöttek be, kiállítás pedig nem volt. Összességében majdnem 190 millió forint nyeremény kapcsolódott ehhez a mérkőzéshez. Az Internazionale–Liverpool találkozón az „1X2” piacon megtett közel 347 ezer tippnek az 52 százaléka számított vendéggyőzelemre, amelyért akár 2,20-as oddsot is el lehetett érni.

Az első négy nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését a Salzburg szolgáltatta, hiszen az osztrák bajnok hazai pályán 1–1-es döntetlent ért el a Bayern München ellen. Az iksz 6,00-s oddsot jelentett az „1X2” soron azoknak a fogadóknak, akik számítottak a meglepetésre – a találati arány 10 százalékos volt.