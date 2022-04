Top százas teniszezőként többet tudok keresni, tehát megélhetek a sportból, de ez nem jelenti azt, hogy első osztályon repülhetek és drága szállodákban foglalhatok lakosztályt. Ha sikerül megtartanom ezt a helyezést, akkor is még több évig a pénzdíjam körülbelül fele elmegy arra, hogy kifizessem a támogatóimat

– jelentette ki a VG-nek Udvardy Panna, akit tegnaptól a 82. helyen jegyeznek a világranglistán. A 23 éves magyar játékos november óta tagja a legjobb száznak, eddigi pályafutása során összesen 321 ezer dollárt (111 millió forintot) ütögetett össze, ám ő úgy számol, ennek 25-30 százaléka az adóra ment el, és további 20-30 százalékot kellett költenie a szponzori pénzek visszafizetésére, valamint az edzői bónuszokra.

Fotó: Domotor Csaba

Udvardy Panna példaként említette, hogy rengeteget segített karrierjében a világhírű DJ, Redfoo, aki az elmúlt egy évben fizette az ausztrál edző, Tom Downs bérét,

amit a teniszező nem tudott volna kigazdálkodni, nélküle pedig valószínűleg a top százig sem jutott volna el. Ám ennek ára van, Udvardynak a támogatás összegénél valamivel többet kell majd visszafizetnie a pénzdíjakból a sztár számlájára. A magyar női válogatott tagja elárulta,

Downs fizetése heti kétezer dollárnál is több, plusz a pénzdíjakból részesedik, valamint év végi ranglistabónuszt kap.

Emellett Udvardy egy pszichológust foglalkoztat havi 800 dollárért, míg az erőnléti edzőért nem kell fizetnie, hiszen ő a párja, Luke Passman. Az amerikai szakember a New York Mets amerikai baseballcsapat erőnléti edzője, és bár Udvardy szerint anyagilag kifejezetten megbecsülik, nincs könnyű munkája, hiszen az alapozó időszak alatt például reggel öttől este nyolc óráig dolgozik, mert ilyenkor 130 játékos fizikai felkészítését kell irányítania.

Korábban a legeredményesebb magyar teniszező, Babos Tímea a VG-nek elárulta, minden szezon előtt 120 millió forintot kell félretennie, és Udvardy is hosszasan sorolta a költségeket. Egy európai út ezer dollárba, egy távolabbi két-háromezer dollárba kerülhet, a kisebb versenyeken mindent, a szállást, a repülőjegyet és a transzfert is a sportoló állja, a nagyobb tornákon viszont már a rendezők fizetik a hotelt, sőt az Australian Open esetében az ausztrálok a repülőjegyhez is támogatást nyújtanak. Természetesen az edző minden költsége a teniszezőt terheli, Udvardynak pedig az amerikai lakás bérleti díja havonta 800, az autó 400 dollárjába kerül.

Emellett rengeteg más kiadás van. Egy húrozás például ütőnként 20 dollár, egy masszázs 40, fizetni kell a fizioterapeutát, a talpbetéteket, a táplálékkiegészítőket… A női tornákat szervező WTA egészségbiztosítása évente 4000 dollár, a tagsági díj a WTA-nál 1500, a Nemzetközi Teniszszövetségnél 200 dollár. És akkor még nem ettem semmit

– mutatott rá Udvardy. Hozzátette, a szülei mindenben támogatták, különösen juniorként, de azért figyelniük kellett a kiadásokra, így előfordult, hogy edző helyett csak az édesanyjával utazott a versenyekre, és nem volt mindegy, hol étkeznek vagy melyik szállodában foglalnak szobát.

A legjobb százba kerülés Udvardy szerint abban jelent segítséget, hogy a legnagyobb versenyekre is nevezhet, ahol jóval magasabb a pénzdíj, igaz, a program tervezésekor nem árt óvatosnak lennie, a megfelelő egyensúlyra kell törekednie. A legrangosabb viadalokon akár már az első fordulóban találkozhat a világelsővel, és egy vereséggel fontos ranglistapontokat bukhat el, míg a kisebb tornákon ugyan alacsonyabb a pénzdíj, de több esélye van a győzelemre, így tovább javíthat a helyezésén.

Most, top százasként a pénzdíjon felül számíthat némi anyagi támogatásra a ruha- és ütőszponzorától, valamint

nyáron Németországban lép pályára a csapatbajnokságban, ahol eddig a ranglista 300. helyezettjeként 1000 eurót kapott mérkőzésenként, a legjobb száz között viszont már 2500-3000 euróra számíthat,

illetve az utazási költségét és a szállását is finanszírozza az együttes. Egyelőre befektetései nincsenek, egy kis lakást tudott venni a spórolt pénzéből. A megkeresett dollárok jelentős részét még mindig a teniszbe forgatja vissza, hogy megtarthassa helyét az élvonalban, és nagyobb támogatói sincsenek.

Sajnos Magyarországon nagyon nehéz szponzort találni. Amerikában teljesen más az emberek hozzáállása, egy top százas teniszezőre sztárként tekintenek. De amikor háromszázadik voltam, akkor is sokkal jobban megbecsültek külföldön, mint itthon

– árulta el Udvardy, aki a tenisz utáni életére is készül, pszichológiát tanul, a sportolók mentális felkészítésével szeretne foglalkozni visszavonulását követően. De az még távoli időpont, egyelőre a pályán vannak jelentős tervei: 2022-ben szeretne bekerülni a legjobb 50 közé, stabil Grand Slam-főtáblás akar lenni, valamint célba vette a részvételt a 2024-es párizsi olimpián is.