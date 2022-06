A regatta az idén is többnapos vitorlásünnep lesz, a verseny ideje alatt kiállítással, parti programokkal és óriáskivetítővel várják az érdeklődőket Balatonfüreden. Az idei Kékszalag Fesztivál azonban már a versenyt megelőző hétvégével elkezdődik, július 9-én rendezik meg a Kékszalag főpróbájának tartott Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj vitorlásversenyt. Másnap az ifjúsági sportolóké lesz a főszerep, látványos pályaverseny keretében a balatonfüredi nagy móló előtti vízen mérik össze a tudásukat a Kékpántlikán.

Az 54. Kékszalagon a versenyzőknek 48 óra áll rendelkezésükre a 155 kilométeres táv megtételére, a már hagyományosnak számító Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Tihany–Keszthely–Balatonfüred vonalon.

A Kékszalag több mint egy vitorlásverseny, a Balaton ünnepe, amely hatással van az egész balatoni térség turizmusára, sportéletére. Az idén végre nem a Covid árnyékában, hanem kötöttségek nélkül találkozhat egymással minden vitorlázást szerető és a vitorlázás iránt érdeklődő

– mondta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Hozzátette: ez hazánk legnagyobb vitorlásversenye, amelyen találkozik az innováció – ugyanis a legmodernebb technika is megjelenik a vízen –, valamint a tradíció, hiszen a nagy múltú klasszikus hajók is rajthoz állnak. Kalocsai Zsolt, a tavaly és tavalyelőtt győztes RSM csapat menedzsere úgy nyilatkozott, a tavalyinál is izgalmasabb verseny várható az idén. Az elmúlt évben a Vándor Róbert irányította RSM katamarán mindössze két perccel előzte meg a 7 óra 13 perccel csúcstartó Fifty-Fiftyt.

„Nagy örömmel támogatjuk az 54. Kékszalagot is, hiszen a viadal és a Raiffeisen Bank értékei közösek, elkötelezettek vagyunk az innováció, a verseny, a fenntarthatóság és a digitalizáció iránt. Ezekben a Kékszalag és a Raiffeisen Bank egyaránt élen jár. Megtisztelő számunkra, hogy együttműködhetünk a hazai vitorlásélet legnagyobb eseményével. Tavaly az utolsó percekben dőlt el a verseny, bízom benne, hogy idén is nagyon izgalmas futamot láthatnak a nézők” – mondta Zolnai György, a pénzintézet vezérigazgatója. Szántó Gábor, az Eronforesty vezérigazgatója arról beszélt, vállalják, hogy minden Kékszalagra benevező hajó után egy-egy fát ültetnek az országos program keretein belül, ami azt jelenti, hogy több száz fával gazdagítják Magyarország gyönyörű tájait, visszaadva valamit a természetnek.

Fotó: Penovác Károly

Érdekesség, hogy a tradíció és az innováció gondolatiságából kiindulva a Herendi Porcelánmanufaktúra megújította a Kékszalag fődíját. A herendi trófea egyik tükrén egy új kreatív minta jelenik meg. A kék szín dominál, amelyet arany festés nemesít. Az arany 24 karátos mattarany, amely az aranyfestékek legdrágább változata. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy az új, kreatív fődíj egy vitorlás hajó sziluettjét ábrázolja. A vitorlás hajó alatt a Balaton vize fodrozódik, amely átvált szalagba, így utalva a verseny elnevezésére. Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója pedig arról beszélt, hogy a versenyvitorlázás technológiai fejlődése összekapcsolható az autóiparban is végbemenő folyamatokkal. Úgy véli, párhuzamot vonhatunk az Audi-modellek és a vitorlás hajók folyamatos fejlődése között mind az új anyagok használatában, mind súlycsökkentésben és a gyártástechnológiai fejlesztésekben.