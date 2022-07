Putyint éltették a török drukkerek a Dinamo Kijev elleni meccsen, diplomáciai botrány lett belőle

Diplomáciai botrány keveredett a szerda esti Fenerbahce–Dinamo Kijev Bajnokok Ligája-selejtező visszavágójából. Több ezer hazai drukker kezdte ugyanis éljenezni Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a vendég Dinamo megszerezte a vezetést. A kórushoz a beszámolók szerint egyre többen csatlakoztak, ám hiába, a kijevi gárda nem zökkent ki, és a hosszabbításban kivívta a továbbjutást, kiejtve ezzel a törököket.

Az esetnek nem lett ezzel vége, mert Ukrajna nem hagyta annyiban. Törökország eddig ügyesen lavírozott a háborúban, igazából egyik oldalra sem állt, de NATO-tagként hadi felszereléssel is segítette Ukrajnát, illetve több fontos tárgyalásnak is otthont adott Kijev és Moszkva között. Ukrajnának tehát jogosan eshetett rosszul, hogy ezúttal – még ha csak néhány ezren is – nyíltan kiálltak velük szemben a háborút kirobbantó Putyin mellett.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022

Vaszilij Bodnar, Ukrajna török nagykövete csalódottságának adott hangot a BBC tudósítása szerint.

Sosem fogjuk megérteni, hogy valaki miért támogatja szavakkal ezt az orosz gyilkost, aki elszántan öli halomra az ukránokat és lerombolja az országunkat. Még a focinak is megvannak a maga határai

– írta közösségi oldalán Bodnar. A skandálás miatt az UEFA is vizsgálatot indított.

Fotó: Seskim Photo / MB Media / Getty Images

A Dinamo Kijev edzője, Mircea Lucescu a lefújás után tiltakozásként ki is hagyta az ilyenkor szokásos interjúkat, de később elmondta: őt is megdöbbentette a szurkolók viselkedése. A Fener vezetősége a meccs után közleményt adott ki, amelyben elhatárolódtak saját szurkolóiktól.

Mindenkit szeretnénk emlékeztetni rá, hogy a politikának és a sportnak semmi köze egymáshoz

– írták.