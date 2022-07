Nemcsak a Fradi, a fogadók eszén is túljárt a Slovan Fájó vereséget szenvedett a Slovan Bratislavától a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező második körének első mérkőzésén, Budapesten. A VG megtudta: a Tippmixen és a Tippmixprón több mint 758 ezer fogadás futott be a mérkőzésre, és bár a többség nem a szlovák bajnok sikerét várta, 152 millió forintot meghaladó nyereményt így is jóváírtak a fogadóknak.