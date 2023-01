Elveszítette a hasnyálmirigyrákkal vívott harcát, 58 éves korában elhunyt Gianluca Vialli, az olasz válogatott, a Sampdoria, Juventus és a Chelsea korábbi kiváló csatára – írja a Gazzetta dello Sport. Vialli visszavonulását követően a Chelsea menedzsereként is dolgozott.

Fotó: Alessio Morgese / AFP

Az olasz portál már decemberben arról írt, hogy egészségügyi okok miatt távozott az Olasz Labdarúgó Szövetségtől, ahol a nemzeti csapat delegációvezetőjeként dolgozott. A lap akkor úgy értesült, hogy a Londonban élő egykori klasszis kórházba került, és a családja is Angliába utazott. Viallinál még 2017-ben diagnosztizálták a betegséget, egy évvel később gyógyultnak nyilvánították, 2021 decemberében azonban bejelentette, hogy a kór ismét megtámadta a szervezetét. Akkor azt mondta, azért is lépett a nyilvánosság elé, hogy története másoknak is erőt adjon. Az egyik interjújában úgy fogalmazott, az elmúlt években hívatlan útitársként gondolt a rákra. A milánói orvos, aki műtötte, olasz újságíróknak azt mondta, Vialli példásan küzdött betegségével, ám ritka agresszív daganattal kellett szembenéznie.

Nagy bátorsággal harcolt

– jelentette ki Alessandro Zerbi, aki rámutatott, a statisztikák szerint a hasnyálmirigyrákkal küzdők csupán 8 százaléka él öt évnél tovább.

Az elmúlt időszakban nem ez az egyetlen tragédia, ami megrázta az olasz futballt: meghalt Szinisa Mihajlovics, az egykori kiváló jugoszláv labdarúgó évek óta leukémiával küzdött, szervezete 53 éves korában adta fel a harcot.