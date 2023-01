Az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatot követően már csütörtökön bemutatkozhat új csapatában, az al-Nasszrban Cristiano Ronaldo, akinek érkezését 2022 utolsó napján jelentette be a szaúd-arábiai klub. A 37 éves futballista a világ legjobban kereső játékosa lesz.

Új szerződése értelmében két idényen át:

évente 200 millió eurót (80,17 milliárd forint),

havonta 16,6 millió eurót (6,65 milliárd forint),

hetente 3,8 millió eurót (1,52 milliárd forint),

naponta 549 ezer eurót (220,08 millió forint),

óránként 23 ezer eurót (9,22 millió forint),

percenként 384 eurót (154 ezer forint),

másodpercenként 6,4 eurót (2566 forint) kap.

Fotó: Al Nassr Football Club/AFP

És ha a pénz nem lenne elég, akkor a brit Daily Mail és a spanyol Marca egybehangzó értesülései szerint még egy 13,77 millió eurós (5,53 milliárd forint) kastély is várja őt és családját a főváros, Rijád legelitebb, mindenkitől elszeparált, rendőrökkel őrzött negyedében.

A nyolcszobás ingatlanban három villa mellett több vízesés is található, de legnagyobb értéke mégis egy szabvány méretű úszómedence, amelyben akár hivatalos versenyt is lebonyolíthatnak. Ugyanitt külön szállás dukál a személyzetnek is, noha a luxusautókat gyűjtő Ronaldo nem biztos, hogy igényt tart majd sofőrre.

Cristiano Ronaldo: a rekordmilliárdos, aki még az amerikaiakat is felbőszítette A pályafutása alatt ritkán nyilatkozó, de annál többet adakozó portugál világklasszisnak a vasárnapi interjút követően valószínűleg nincs visszaút a Manchester Unitedbe.

Mindkét cikk külön felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a pályán, hanem a minden napi életben is megkülönböztetett figyelem övezheti a korábbi manchesteri kiválóságot. Menyasszonya, az argentin Georgina Rodríguez rajong a divatért, szeret öltözködni, új lakhelyén viszont vissza kell fognia magát. Törvény ugyan nem írja elő, de nagyon is javasolt, főleg a külföldi nőknek, hogy hosszú ujjú, szinte mindent eltakaró abaját és fejkendőt viseljenek. Mindenesetre lesz hová mennie, ha shoppingolni támad kedve, a helyi bevásárlóközpontok ugyanis hemzsegnek a legnagyobb márkáktól – Dior, Louis Vuitton, Tiffany és Victoria's Secret egyaránt jelen van az araboknál.

A Konzuli Szolgálat hivatalos honlapján fellelhető információk alapján a férfiak az utcán rövidnadrágban nem közlekedhetnek, nőt nem szólíthatnak meg, csak a kísérőjét. Nyilvános helyeken tilos a tánc és a zene. A böjti hónap, a Ramadán idején a böjti időszakban – hajnaltól kora estig – nyilvános helyen mindenki számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. A hölgyek hivatalos ügyeiket néhol a részükre fenntartott helyiségekben intézhetik, amennyiben van ilyen kijelölt hely, azonban a legtöbb állami és privát szolgáltatás igénybevételekor az ügyintézés már mindkét nem tekintetében egy helyiségben történik. Könnyítés az is, hogy nyilvános helyekre – például éttermekbe – csak férfi családtag kíséretében történő belépést eltörölték.

Fotó: Mohammed Saad/AFP

Szaúd-Arábiában nincs tömeg-, sem távolsági közlekedés, nők mindössze 2018. június 1. óta vezethetnek autót. Az országon belül taxival, bérsofőrrel (Über, Careem), bérelt autóval vagy repülőgéppel lehet közlekedni. Egyetlen vasútvonal működik. Az ország úthálózata kiváló, a főbb útvonalakon autópályák épültek. Tilos a disznóhús minden fajtája, az alkohol tartalmú italok behozatala, fogyasztása, és számos sajtótermék. A muzulmán állam a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listáján található, több területe a lakosságtól elzárt, ahová tilos a belépés, sőt, 80 kilométeres körzetében még az utazás sem javasolt, miután a jemeni kormányellenes felkelők rakéta- és dróntámadásai a déli tartományok ellen folyamatosak, de nem zárhatóak ki további csapások Mekka és Rijád tartományokra sem. Az időjárás a téli hónapokban enyhe, nyáron forró.

A hideg éjszakák ellenére a téli hőmérséklet napközben így is megközelítheti a 30 fokot, nyáron a déli órákban viszont nem ritka a 45-50 Celsius sem.

Fotó: AFP

Cristiano Ronaldónak azzal is meg kell barátkoznia, hogy a stadionok korántsem akkorák, mint Európában. Az al-Nasszr otthonául szolgáló Mrsool Park mindössze 25 ezer férőhelyes, és nem igazán telt meg – eddig –, de az al-Ittihád 62 ezres létesítményében is 31 309 az átlagnézőszám, a bajnoki címvédő al-Hilal 67 ezres arénája pedig alig van kihasználva, ott kicsivel többen mint 13 ezren figyelik a meccseket.

A szaúdiaknak egyáltalán nem kell adót fizetniük, míg a külföldieknek 20 százalékot, de a portugál sztár így is jobban jár anyagilag, mint eddigi állomáshelyein. Az iskolák kifejezetten jók, főleg a magánok, a 104 legjobb intézmény között sok az amerikai és az angol alapítású. Az ötgyermekes futballistának biztosan nem esik nehezére, ha gyerekei közül bármelyiket be kell majd az egyikbe íratnia, még ha a tanév átlagban nyolcmillió forintba is kerül.

Az 527 millió Instagram-, 158 millió Facebook- és 106,6 millió Twitter-követővel rendelkező Ronaldót egykori madridi csapattársai követhetik az al-Nasszrba, hiszen az elmúlt napokban a spanyol Sergio Ramost és a horvát Luka Modricot egyaránt szóba hozták a szaúdi együttessel.