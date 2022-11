Nagy port kavart nyilatkozatával a világ egyik legjobb labdarúgója, Cristiano Ronaldo, aki a Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is megosztó médiaszemélyiségnek számító Piers Morgannek adott 90 perces interjúban elárulta, nem tiszteli jelenlegi főnökét, a holland Erik ten Hagot, és úgy érzi, klubja, a Manchester United fekete bárányt csinált belőle, elárulta őt, és nem törődött az érzéseivel, amikor újszülött kisfia a tavasszal elhunyt.

Az ötszörös aranylabdás olyan kifejezéseket használt a beszélgetés során, ami egyenként azonnali elbocsátást érne bármelyik munkahelyen – valószínűleg ez is volt a terve.

Nem tudom, mi történik, Sir Alex Ferguson távozása óta nem tapasztaltam fejlődést az egyesületnél. Az előrelépés azóta nulla, de nem csak a jakuzzira, a medencére vagy az edzőteremre értem. Azt hittem, amikor visszatérek, új dolgokat látok majd, fejlett technológiát, infrastruktúrát, helyette azonban ugyanazokat tapasztaltam, amiket 21, 22 vagy 23 évesen, és ez nagyon meglepett!

– mondta Ronaldo, aki a csapat előző menedzseréről, a német Ralf Rangnickról még nem is hallott korábban, míg Ten Haggal kölcsönesen nem tisztelik egymást.

Dollármilliárdokat szakíthat a tulajdonos a Liverpool FC eladásán A Liverpool FC-t a Fenway Sports Group 300 millió fontért vásárolta meg 2010-ben, jelenleg ötmilliárd dollárt érhet a csapat.

A 37 éves portugál sztár a Premier League mostani idényében tíz mérkőzésen csupán 520 percet játszott, és egyetlen gólt szerzett.

Cristiano Ronaldót először 2003-ban, 19 millió euróért szerződtette a United, amelytől 2009-ben az akkor világrekordnak számító 94 millió euróért távozott a spanyol Real Madridba. Kilenc esztendővel később már 117 millió euróért vette meg az olasz Juventus, ahonnan 2021 augusztusában szinte már aprópénzért, 17 millió euróért tért vissza Manchesterbe.

Összesen tehát legalább 247 millió eurót mozgatott meg átigazolásai során, árát a mértékadó Transfermarkt a katari futball-világbajnokság előtt hat nappal 20 millió euróra becsüli. Heti bére 480 ezer fontról 385 ezerre csökkent, de még így is a PL egyik legjobban kereső futballistája.

Fotó: Justin Goff / UK Press via Getty Images

Tavaly februárban ő volt az első ember, aki három közösségi oldalon – Facebook, Instagram és Twitter – elérte az 500 millió követőt, ez a szám azóta 755 millióra nőtt.

Instagramon 496 millióan figyelik a posztjait, a Hopper HQ legfrissebb listájáról kiderül, egy bejegyzésért 2,23 millió euró üti a markát.

A Forbes arról számolt be, hogy 2020-ban Ronaldo volt az első aktív sportoló, aki karrierje során több mint egymilliárd eurót keresett. Az amerikai magazin úgy számolja, idén minimum 115 millió dollár bevételre tesz szert.

Egyéni szponzorai között ott van a Nike, a Herbalife, a Tag Hauer és a Clear sampon. Pénze egy részét a Tatel Restaurantsba fektette – amelynek Amerikában, Spanyolországban és Katarban is vannak éttermei –, és a Pestana hotelcsoportba, miközben ő az arca a ZujuGP nevű focis applikációnak is, de van érdekeltsége a szépség- és az ékszeriparban is.

Az Insider arról cikkezett, hogy Cristiano Ronaldo életre szóló szerződést kötött a Nike-val 1 milliárd dollárért, luxusautó-gyűjteménye meghaladja a 24 millió dollárt, és hol Madeirán nyaral 9,7 millió dolláros kastélyában, hol 1,6 millió dolláros marbellai házában.

A – még – manchesteri klasszis tavaly 7 millió dollárért vett jachtot, egyebek között 1,5 millió dolláros Franck Muller órát hord, eljegyzési gyűrűt pedig 725 ezer dollárért vett szerelmének, Georgina Rodrígueznek.

A portugál folyamatosan jótékonykodik: amellett, hogy a UNICEF és a World Vision nagykövete, forintmilliárdokat adományoz. A 2015-ös földrengést követően például 5 millió dollárt, mintegy 2 milliárd forintot küldött a nepáliaknak, de utalt már 1 millió fontot (465 millió forint) kórháznak is a koronavírus-járvány elleni küzdelemben vagy szíriai gyerekeknek, máskor pedig arra kérte csapattársait, mondjanak le a prémiumukról, és ajánlják fel a segítségre szorulóknak. Ronaldo olykor túlságosan is gáláns, egy alkalommal egy ifjú párnak nászajándékként görög szigetet vásárolt.

Fotó: Stu Forster / Getty Images

A pályafutása alatt ritkán nyilatkozó Ronaldónak valószínűleg nincs visszaút Manchesterbe, és az még valószínűbb, hogy ezzel el is érte a célját, hiszen jó ideje már távozásáról cikkezik a világsajtó. A jól időzített interjú mindenesetre meglepetésként érte a Unitedet, Portugália csapatkapitányaként a vasárnap kezdődő katari világbajnokságra hamarosan elutazó játékost a vezetőség pedig már be sem tudja hívatni raportra. Az első hírek arról szóltak, egymillió fontra büntetik Cristiano Ronaldót, amiért kiteregette a szennyest, de most már inkább az a legelképzelhetőbb forgatókönyv, hogy a télen távozik.

A szurkolók egy része viszont mégis örül, hiszen korábban számos alkalommal szerveztek tüntetést a ManU-t tulajdonló amerikai Glazer család ellen. Glazerék hajlanak is arra, hogy megszabaduljanak az egyesülettől, ám úgy hírlik, megkérik az árát, 5 milliárd font alatt szóba sem állnak senkivel.

A kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat: milyen hatásuk lesz Cristiano Ronaldo szavainak?

Egyre kevésbé érdekli a magyarokat a focivébé, de ebben az időpont is ludas lehet 2018-ban még tízből öt magyar követte a tornát, de az akkor nyáron volt. Most, a novemberi mérkőzésekre már csak tízből négy magyar kíváncsi.