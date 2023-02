Február 12-én vasárnap (magyar idő szerint hétfő hajnalban) rendezik meg az amerikai futball legfontosabb meccsét, a Super Bowlt. Nézők milliói hűtik be a söreiket a meccs előtt, de sokan vannak, akik a szerencséjüket is próbára teszik, és sportfogadással akarják megnövelni a bevételeiket. Közéjük tartozik a kanadai rapper Drake is, aki szokásához híven nagy tétekkel játszik – adta hírül a TMZ.

A rapper Drake számára is hatalmas lesz a tét a Super Bowlon.

Fotó: John Nacion / AFP

A zenész az Instagram-oldalán is megosztotta a szelvényeket, amelyből kiderült, hogy hét különböző fogadást is kötött a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles meccsére.

Drake csaknem egymillió dollárt, egészen pontosan 965 ezret tett kockára. Ha minden fogadást megnyer, akkor 3,57 millióval lesz gazdagabb.

Azt nem lehet mondani, hogy a rapper biztosra ment volna.

Bár a bukmékereknél a Philadelphia az esélyesebb, Drake a Kansas City Chiefsre fogadott, 700 ezer dollár értékben.

Nem sajnált fejenként 50-50 ezret tenni arra, hogy Patrick Mahomes és Juju Smith-Schuster éri el az Chiefs első touchdownját. Szintén 50 ezret rakott arra, hogy a Chiefs mindkét félidőben pontot szerez, és 30 ezret arra, hogy a csapat mind a négy negyedet megnyeri.

Drake 25 ezer dollárral játszotta meg, hogy a Chiefs tight endje, Travis Kelce lesz a meccs MVP-je. Arra 60 ezret tett, hogy az MVP-díjat egy tight end érdemli ki – erre korábban soha nem volt példa a Super Bowl történetében.

A kanadai sztár megrögzött szerencsejátékos. Sokszor játszik nagy összegben, ami időnként bejön neki, máskor nagy bukta a vége.

A Chiefs egyszer már szerencsét hozott neki, egy hónappal korábban 2 millió dollárt kaszált, amikor 1 milliót tett fel arra, hogy a kansasi csapat két vállra fekteti a Cincinatti Bengals csapatát.