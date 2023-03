Kobe Bryant családja megállapodott Los Angeles megyével, hogy a tűzoltók és egyéb illetékesek által a 2020-as helikopterbalesetben elhunyt NBA-sztárról, 13 éves lányáról és más áldozatokról készült exkluzív, ám kegyeletsértő fotók megosztása miatt indított perben fennmaradó követeléseik rendeződjenek – adta hírül bírósági forrásokra hivatkozva a Bloomberg.

Jelentős kártérítést kap Kobe Bryant családja.

Fotó: Rob Carr / Getty Images

A 28,5 millió dolláros (mintegy 10,1 milliárd forint) végösszeg tartalmazza a megye által most elfogadott 13,5 millió dolláros kártérítés kifizetést, valamint azt a 15 millió dollárt is, amelyet még augusztusban ítélt meg egy szövetségi esküdtszék a kosárlabda sztár özvegyének, Vanessa Bryantnek.

A mostani megállapodás rendezi Bryant három lányának jövőbeli követeléseit, az állami bíróságon függőben lévő kapcsolódó ügyeket és az ezekhez kapcsolódó költségeket is. A javasolt egyezségi végzést, amelyet a bírónak még jóvá kell hagynia, kedden nyújtották be a szövetségi bírósághoz.

A mai napon sikeresen lezárul Bryant asszony bátor küzdelme, hogy felelősségre vonja azokat, akik részt vettek ebben a morbid cselekedetben

– nyilatkozta a Bryant család ügyvédje, Luis Li. Hozzátette, hogy az elkori Lakers-sztár özvegye harcolt a férjéért, a lányáért és mindazokért az emberekért, akiknek elhunyt családtagjaival hasonló tiszteletlenséggel bántak.

Mira Hashmall, a Los Angeles megyét képviselő ügyvédnő igazságosnak és észszerűnek nevezte a megállapodást.

Mint ismert, Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers egykori sztárja, ötszörös NBA-bajnok és a Kosárlabda Hírességek Csarnokának tagja lányával, Giannával és hét társával egy ifjúsági kosárlabda-mérkőzésre utazott, amikor a helikopterük 2020. január 26-án lezuhant.

A baleset helyszínére érkező rendőrök és tűzoltók közül többen mobiltelefonjukkal fotókat készítettek a roncsokról és holttestekről, amelyek Hashmall szerint a nyomozás során fontos szerepet játszottak.

A probléma az volt, hogy a képeket megosztották egymás között, olyan kollégákkal is, akik nem voltak a helyszínen, sem szolgálatban. Olyanokhoz is eljutottak a felvételek, akik épp nagyobb társaságban, díjátadó banketten, vagy épp kocsmában voltak, a képeket számos illetéktelen személy is láthatta. Hashmall szerint a seriff jó döntést hozott, amikor nem sokkal később a képek törlésére szólította fel a kollégáit. Az özvegy a per során azzal érvelt, hogy aggódik amiatt, hogy a képek később nyilvánosságra kerülnek, és esetleg a gyermekeihez is eljutnak.