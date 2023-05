Az nem hír, hogy a nemzetközi sportban eszméletlen mennyiségű pénz forog, az sokkal inkább, hogy kezd felzárkózni az e-sport is, amelynek jótékony hatásai is vannak, viszont az elismertsége messze elmarad – egyelőre.

Idehaza már akadémia is várja az e-sportolókat.

Fotó: Budapesti Honvéd

Összeköti a két kasztot, hogy a hús-vér sportolók sem maradnak ki a buliból, a világsztár focistáknál külön divat az e-sport, csak persze nem ők maguk nyomkodják a kontrollert.

Az aktívak közül az angol Manchester United labdarúgócsapatának spanyol kapusa, David De Gea például alapítója a Rebels Gamingnek, amelybe a 2021-es induláskor a klubtársai, a szintén spanyol Juan Mata és a portugál Bruno Fernandes is beszálltak résztulajdonosként. Ugyancsak a saját képére teremtett e-sport-csapatot a brazil Casemiro és az angol Jesse Lingard is – sőt, van saját példánk is, hiszen a DomiNation a magyar labdarúgó-válogatott legjobb és legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik által létrehozott egyesület.

Barcelona, PSG, Honvéd

A már visszavonultak közül az argentin Sergio Agüero követte De Gea példáját: miután rácsavarodott a Twitchre – az e-sport fontos streamelő platformjára –, KRÜ néven maga alapított csapatot még 2020-ban.

A legnagyobb menő mindenesetre e kategóriában is az angol David Beckham, akinek nem elég az összes biznisze, illetve az amerikai MLS-ben szereplő Inter Miami vezetgetése, még csinált egy e-sport-klubot is:

a Guild Esports 2020-ban indult, és nemcsak saját akadémiát létesített, hanem egy ultramodern bázist is, ahol a játékosai fejlődhetnek.

Az e-sport kortalanságát az bizonyítja, hogy az aktív labdarúgóként aranylabdás, de már 60 esztendős holland Ruud Gullit is alakított egy csapatot, ráadásul a Team Gullit valós egyesületekkel, a holland Vitesse Arnhemmel és az amerikai Atlanta Uniteddel még együttműködési megállapodást is kötött.

A fiatalokat is könnyebb megnyerni a focinak az e-sport révén.

Fotó: Budapesti Honvéd

Ennél tovább is lehet menni, hiszen sok klub házon belül, szakosztályként foglalkozik az e-sporttal, nem utolsósorban azért, hogy a digitális térben is szerezzen új drukkereket és fogyasztókat.

Van ilyen vállalkozása többek között az angol Manchester Citynek, West Hamnek és Wolverhamptonnak, a francia PSG-nek és Monacónak, valamint a holland Ajaxnak,

a német Leipzignek, Schalkénak és Wolfsburgnak, az olasz Monzának és Romának, a spanyol Barcelonának, a török Besiktasnak, Fenerbahcénak és Galatasaraynak, és persze idehaza a Budapesti Honvédnak is.

A fiatalság a célközönség

A csapat önmaghatározása így szól: „Egy 2018 februárjában indult kezdeményezés, amely a Budapesti Honvéd Sportegyesület és a Lenovo Magyarország által közösen létrehozott e-sport-központot jelent. Az akadémia lényege, hogy Magyarország első profi e-sport-edzőtermében, edzők segítsége által válhass akár te is profi e-sportolóvá.”

Ennek keretében a Lenovo látja el eszközökkel a játékosokat, ami jelentős segítség, hiszen nem olcsó mulatság az eszközpark beszerzése – persze minden attól függ, milyen szintről beszélünk.

Ilyen egy e-sport-edzésnap. Fotó: Budapesti Honvéd

Az a jó az e-sportban, hogy otthon is elkezdhető: ez esetben pedig mindenből elég az alapváltozat, csak meg kell tanulni játszani, és akkor kiderül, van-e tehetsége az embernek. Később komoly csapattal jöhet a szintlépés

– tájékoztatott Mezei Péter, a Lenovo Legion Honvéd Esport Akadémia szakágvezetője.

Leszögezte, hogy a fontos tételek közé tartozik a processzor, a videókártya és a monitor is lényeges, hogy a képfrissítés értéke minél nagyobb legyen, e tekintetben 240 hertz az etalon jelenleg, versenyen az elvárás 144. Monitornál a 24,5 colos az ajánlott, de a hajlított változatokat nem feltétlenül szeretik az FPS-játékosok, mert fura szögeket eredményez játék közben. Ülésnek pedig megteszi egy forgószék is, de innen kezdhetjük a különbségek felgöngyölítését, mert habár külső eszközökből és hardverekből összeállított alapcsomag kijöhet háromszázezer–egymillió forint között is, minden tételből a határ a csillagos ég.

Ha a billentyűzet világít, akkor 20 helyett 60 ezerbe kerülhet, ha viszont egy 40 ezres forgószék helyett gamerszéket szeretne valaki gerinctámasszal és karfával, az máris 80-140 ezernél kezdődne.

De ahogy Mezei összefoglalta: „Attól nem lesz jobb focista sem senki, hogy kispad helyett Recaro széken ül.”

Repkednek a dollármilliók

Mindenesetre a kis-közepes anyagi befektetéshez temérdek befektetett óra kell hogy társuljon, és akkor egész karrier építhető az e-sportra.

A szakág pénzügyi vonatkozásaival foglalkozó szakhonlap, az Esports Earnings listái szerint ugyanis dollármilliókat keresnek a legjobbak, de még a legjobb hazai e-sportolók is százezer dollár feletti bevételt generálhatnak: Bereznay Dániel 186 250 dollárt (64,3 millió forintot) kapott Forma–1-es játékokkal.

A világ top 10-es listájára 4 millió dollár (1,4 milliárd forint) alatt nem is lehet felkerülni,

a csapatoknál ezt négyszerezni kell, ha pedig országonkénti bontásban vizsgáljuk a pénzeket, akkor már a helyi értékek is bővülnek. Érdekesség, hogy az utóbbi összevetésben Kína úgy vezeti a rangsort 249,3 millió dollárral (86 milliárd forinttal), hogy harmadannyi játékosa (7527) van, mint a legtöbb e-sportolóval (24 345) rendelkező, de „csak” 231,2 millió dolláros (79,7 milliárd forintos) bevételű USA-nak.

Magyarország az országrangsor 61. helyén áll a 674 játékos révén szerzett 1,7 millió dolláros (586,5 millió forintos) bevétellel, de ahogy a fentiekből kiderült: a lehetőségek határtalanok.