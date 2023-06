Miután olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a Meta a Twitter számára fejleszt versenytársat, az utóbbit birtokló Elon Musk elkezdte az előbbi vezérigazgatóját, Mark Zuckerberget froclizni a közösségi médiában.

Fotó: AFP

A helyzet odáig fajult, hogy Musk arról is írt a Twitteren, hogy akár egy ketrecharc meccsre is hajlandó lenne Zuckerberggel szemben, azonban a Meta-vezér felvette a kesztyűt, és az Instagramon csak annyit válaszolt: küldd a helyszínt. Musk válasza erre az volt, hogy Vegas Octagon – írja a The Verge.

Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Ezen a helyen rendszeresen rendeznek MMA-meccseket az UFC versenysorozatának keretében, ám valószínűleg senki nem panaszkodna, ha a milliárdosok amatőr összecsapásának is teret adna, a hagyományos súlycsoportokkal kapcsolatos korlátok és egyéb megfontolások tekintetbe vétele nélkül.

Musk egyébként nem először akar verekedni, az orosz invázió után nem sokkal Vlagyimir Putyint is kihívta egy bunyóra, ám abból nem lett semmi, reméljük, Zuckerberggel összejön a meccs.

Ha megvalósul a milliárdosok bunyója, az kétesélyes mérkőzést hozhat, hiszen az 51 éves Musk magasabb súlycsoportban van, míg Zuckerberg 39 éves és edzésben is van, sőt dzsúdzsucu (jiu-jitsu)-versenyeken is nyert már.

A The Verge-nek a Meta szóvivője csak annyit mondott, hogy a sztori magáért beszél.