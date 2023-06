Szymon Marciniak lengyel labdarúgó-játékvezető, aki a Manchester City–Inter Milan Bajnokok Ligája-döntőben fújja majd a sípot, botrányba keveredett, miután részt vett egy szélsőjobboldali rendezvényen Lengyelországban. Marciniak elnézést kért a történtekért, így az UEFA nem vette el tőle a meccset.

Fotó: AFP

Marciniak, aki tavaly decemberben az Argentína–Franciaország világbajnoki döntőt is vezette, május 29-én vett részt az Everest üzleti konferencián.

Az eseményt egy lengyel szélsőjobboldali politikus, Slawomir Mentzen szervezte. Mentzen 2019-ben megalapította a Kiállunk a zsidók, a melegek, az abortusz, az adózás és az Európai Unió ellen nevű mozgalmat. Ezt követően 2021-ben előállítottak egy White IPA Matters nevű sört, amellyel a Black Lives Matter mozgalmat gúnyolták

– írta meg a Politico.

Az, hogy a világhírű játékvezető részt vett, illetve felszólalt az Everest üzleti konferencián, a Never Again nevű antirasszista szervezetnek tűnt fel. Az esetről a The Guardian is beszámolt.

Európa-liga: inzultálták a döntő játékvezetőjét és családját Ferihegyen – videó A labdarúgó-Európa-liga budapesti döntőjének játékvezetőjét csütörtök este a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren inzultálták a feldühödött olasz szurkolók, Anthony Taylort a rendőri beavatkozás védte meg a súlyosabb támadástól.

Az európai labdarúgást irányító testület, az UEFA pénteken adott ki egy közleményt, amelyben kijelentették, hogy a szervezet teljes egészében elutasítja a konferenciához tartozó csoportokat, illetve kivizsgálják Marciniak részvételét az eseményen. Hozzátették, hogy Marciniak elnézést kért az ügy miatt, illetve jelezte, hogy nem volt tisztában a konferencia jellegével.

Súlyosan félrevezettek, és nem voltam tisztában azzal, hogy ez az esemény miről szól és kik szervezik

– írta a nyilatkozatban Marciniak.