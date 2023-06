„Örömmel jelentjük be, hogy ismét sikerült megszereznünk a világ egyik legértékesebb sportjogát, így a nézők Magyarországon nálunk láthatják majd a legtöbb BL-mérkőzést. Megtisztelő, hogy az UEFA úgy gondolja, nálunk van jó helyen a Bajnokok Ligája, és továbbra is megbízik bennünk” – fogalmazott Málnay B. Levente, a Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe (AMCNI-CNE) vezérigazgatója.

A közvetítési jogokkal rendelkező médiaszolgáltatóknak és a futballkluboknak is hatalmas bevételt hoz a Bajnokok Ligája.

Fotó: Shutterstock

Ahogy azt korábban a Világgazdaság elsőként megírta, május 16-án zárult a pályázati lehetőség az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira a 2024–2027-es időszakra. A projektet kezelő svájci Team Marketing közbenjárásával ezután döntött a kontinentális szervezet.

Hogy pontosan mi is volt a tét?

A Bajnokok Ligája (BL) keddi játéknapjának első választása;

a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának első választása;

a Bajnokok Ligája többi mérkőzése;

az Európa-liga (El) és az Európa-konferencialiga (Ekl) első választása;

az Európa-liga és az Európa-konferencialiga többi mérkőzése.

Az ajánlatnak minimumértéke nincs és nem is volt, mindenki annyit mondott, amennyit jónak gondolt – az előző periódusokra vonatkozó összegeket ugyanakkor kiindulópontnak használhatták, ráadásul a közszolgálati televízióknak amúgy is kötelező nyilvánosságra hozniuk az ilyen költéseket. A hazai mezőnyből kiemelkedő MTVA is ennek megfelelően cselekedett:

a jelenlegi, azaz a 2021–2024-es időszakra 18,6 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 6,89 milliárd forint) fizetett a Bajnokok Ligája, és még 3,6 milliót (1,33 milliárd forint) az Európa-liga, valamint az Európa-konferencialiga közvetítési jogaiért.

Az AMC Networks budapesti központú vállalatára, az AMC Networks Central Europe Kft.-re azonban nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az MTVA-ra, miután külföldi tulajdonban van, így a közvetítési jogokról szóló szerződéseket is üzleti titokként kezeli. A társaság 2022-es pénzügyi beszámolójára még várni kell, de 2021-ben nem ment neki rosszul, a nettó árbevétele ugyanis mintegy 23,5 milliárd, nyeresége pedig 8,37 milliárd forint volt.

Az Európa-liga budapesti döntőjére több mint egymillió tévénéző volt kíváncsi itthon.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Az egyébként valószínűsíthető, hogy MTVA-val idén sem lehetett versenyre kelni, így az itthoni televíziós szolgáltatók közül minden bizonnyal elsőként választ a nemzetközi klubsorozatok kínálatából a 2024–2027-es ciklusban is. A mostani felállás szerint a csoportkörös rangadók mellett a kieséses szakasz papíron legizgalmasabb párharcait, az elődöntőket és a döntőket is az M4 Sport viszi el. A magyar közmédia munkatársainak teljesítményét egyébként mindenki láthatta szerdán, miután a Puskás Arénában megrendezett Sevilla FC–AS Roma Európa-liga-döntő gyártója is volt egyben. Ennek megfelelően a találkozót három felületen is élőben közvetítette: az M4 Sporton, a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon.

Nézettségi rekordot döntött az M4 Sport Nézettségi rekordot hozott a szerda esti Európa-liga-döntő az M4 Sporton: a tizenegyespárbajjal záruló finálét 556 ezren nézték, miközben 1 millió 246 ezren kapcsolódtak be legalább egy percre a mérkőzés felvezetésébe és a közvetítésbe. A Sevilla és a Roma összecsapása volt tehát minden idők legnézettebb Európa-liga-mérkőzése, egyben a legnézettebb európai kupamérkőzés is Magyarországon, megelőzve a Bajnokok Ligája rangadóit és a Ferencvárosi TC El-meccseit. Teljes napra nézve is rekordot döntött az M4 Sport, amelynek május 31-én volt az idei legmagasabb közönségaránya (6,3 százalék). Az m4sport.hu is élőben közvetítette a mérkőzést, amelyet ott 59 ezren követtek. A közmédia webes felületén sem hiányzott sok a rekorddöntéshez, csak egy korábbi találkozót, a Manchester City–Real Madrid BL-összecsapást nézték többen az oldalon a mostani idényben.

A Sport TV mindenesetre emlékeztet: a 2024-től érvénybe lépő új versenykiírás miatt az eddigi 32 helyett 36 csapat kerül a főtáblára, így akár 30 százalékkal is megnőhet az élő közvetítések száma, márpedig ez az jelenti, hogy a legtöbb BL-találkozót náluk tűzik majd képernyőre.

A közvetítések egyébként nemcsak a médiaszolgáltatóknak, hanem a kluboknak is hatalmas pénzeket hoznak: az idei Bajnokok Ligája-idényben Market pool címszó alatt több mint 300 millió eurót (111,23 milliárd forint) oszt szét közöttük az UEFA.