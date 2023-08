A bírói szigor megfojtja az angol labdarúgást

Már két forduló ment le az angol csúcsligából, a Premier League-ből, és már most látható, hogy izgalmas bajnoki versenyfutást követhetünk május végéig. Meglepő eredményekben és sokgólos meccsekben nem volt hiány, viszont a rajongók kissé keserűek is lehetnek, hiszen a Howard Webb vezette bírói szövetség hozott néhány új szabályt, amik elég sok feszültséget keltettek már az első meccseken is.

2 órája | Szerző: P. A. R.

