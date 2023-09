Ahogy arról már a selejtezők előtt is írtunk, a pénzügyi adatok alapján a csoport második helyéről kellene kijutnia a magyar válogatottnak a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokságra – a szakmai közelmúlt szerint viszont akár elsők is lehetünk. Nemzeti csapatunk legutóbb 2022 szeptemberében kapott ki, és akkor is az Eb-címvédő olaszoktól, azóta 6 mérkőzésen 4 győzelem és 2 döntetlen a mérlege. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem is játszottunk világverő együttesekkel az elmúlt 12 hónapban, miután sem a bolgárok, sem a görögök, vagy a montenegróiak nem tartoznak a szűk elitbe, az észtekről, a luxemburgiakról és a litvánokról pedig inkább ne is beszéljünk.

Az igazi értékmérő tehát a ma este 20.45-kor kezdődő szerbiai meccs lesz, amelyen Marco Rossi fiainak mintegy 240 millió eurós (93,11 milliárd forint) különbséget kell eltüntetniük a pályán.

A 369,2 millió euróra becsült szerb keretben az olasz Juventus 23 éves csatára, Dusan Vlahovics viszi a prímet 70 millióval.

Fotó: Giuseppe Maffia / AFP

Mennyit érnek a szerbek?

Szerbia keretének összértéke tehát jócskán magasabb a mienkénél, köszönhetően annak, hogy tíz játékosáért is legalább legalább két számjegyű összeget kell eurómillióban fizetni a piacon a Transfermarkt szerint. A 369,2 millió euróra (143,07 milliárd forint) becsült állományban az olasz Juventus 23 éves csatára, Dusan Vlahovics viszi a prímet 70 millióval (27,13 milliárd forint), de az immár az araboknál focizó, és ezzel rengeteg pénzt kereső 28 esztendős Szergej Milinkovics-Szavicsért is elkérnek 50 milliót (19,40 milliárd forint). Ez, illetve az a tény, hogy

2770 klubban

120 194-en rúgják a bőrt, és

ebből 505-en profik,

jól mutatja, milyen és mekkora merítési lehetősége van a világranglistán 25. helyen szereplő déli szomszédunknak. Az ország népesség közben nem éri el a 7 milliót, vagyis minden 58-59. ember ezt a sportot űzi náluk.

A 16 együttest felvonultató szerb bajnokságra ráadásul az a jellemző, hogy a kezdőcsapatok háromnegyedét hazai futballisták alkotják, közülük is szinte minden gárdában akad legalább egy, aki még nem töltötte be a 22. életévét. A liga belgrádi központú, a Crvena zvezda és a Partizan Beograd rendszeres szereplője a nemzetközi kupasorozatoknak, éppen ezért

nem meglepő, hogy az elmúlt öt idényt egyaránt több mint 45 millió eurós (17,44 milliárd forint) bevétellel zárták.

E két fővárosi egyesület a játékosaival is jól sáfárkodik, átigazolásokból előbbi 20 (7,75 milliár forint), utóbbi 40 millió eurót (15,5 milliárd forint) kaszált 2018 óta.

Szabados Gábor sportközgazdász korábban a Világgazdaságnak elmondta, egy magyar labdarúgó mindig hendikeppel indul a piacon: hiába számít nálunk valaki nagy tehetségnek, egy hasonló korban lévő szerb akkor is előnyösebb pozícióban lesz nála, ha mindannyian a hazai élvonalban fociznának.

A szakember arra is kitért, hogy a piaci értékre mindenképpen növelő tényezőként hat az életkor, miként az is, ha valaki fiatalon gólt szerez a legfelsőbb osztályban. Szerbiában tehát ez egy öngerjesztő folyamat.

Ár-értékben arányban egyetlen játékosunk, Szoboszlai Dominik veszi fel a versenyt a szerbekkel.

Fotó: Dömötör Csaba

Mennyit érnek a magyarok?

A Transfermarkt adatbázisában 130,43 millió eurós (50,54 milliárd forint) árcédulával rendelkezik a magyar labdarúgó-válogatott, vagyis mintegy 93 milliárd forinttal van elmaradva mai riválisától. Szoboszlai Dominik nélkül ráadásul sehol sem lennénk, az angol Liverpool 22 éves középpályása saját értéke révén 50 millió eurót rak a közösbe, noha ennél 20 millió euróval drágábban váltott klubot a nyáron.

A 9,7 millió lakosú Magyarországon meghaladja az igazolt futballisták száma a 130 ezret, ebből legalább 1168 a profi, vagyis több mint kétszer annyian élnek meg ebből a sportból itthon, mint a szerbeknél. Beszédes adat továbbá, hogy az NB I legutóbbi, hatodik fordulójában csupán 450 percet kaptak a 2003-as születésű, vagy annál fiatalabb játékosok, akik közül mindössze kilencen jutottak lehetőséghez nyolc csapat színeiben. Elsősorban emiatt – na meg a légiósok számát illetően – vagyunk Szerbia mögött, amely sokkal jobban figyel az ifjú tehetségeire.