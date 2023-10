Erős és egyben drága ellenfél vár a Ferencváros labdarúgócsapatára a Konferencia-liga harmadik fordulójában: a KRC Genk a legutóbbi idényben megnyerte a belga bajnokság alapszakaszát, a rájátszásban pedig karnyújtásnyira volt a bajnoki cím, de az aranyérem végül a Royal Antwerpé lett. A belga ezüstérmes akadémiája nyugodtan nevezhető világhírűnek, hiszen itt kezdte pályafutását többek között Kevin De Bruyne (Manchester City) vagy Thibaut Courtois (Real Madrid) is.

Noha a Ferencváros a mérkőzés végére elfáradt a Fiorentina ellen, a 2-2-es eredménynek köszönhetően így is a csoport éléről várja a folytatást.

Fotó: Árvai Károly

Nagy a különbség a keretek értéke között

A flandriai klub felnőtt keretének értéke 128 millió euró (49 milliárd forint), míg a Ferencvárosé 48 millió (18,4 milliárd forint). A játékosok ára között is tetemes a különbség: Bilal El Khannouss, a marokkói válogatott támadó középpályás ára a Transfermarkt szerint 18 millió euró, de a ghánai Josheph Paintsil, az Európában a Fradiban bemutatkozó támadó szélső ára is magas, 12 millió euró (4,59 milliárd forint). A 25 éves játékos – aki nem a legszebb körülmények között távozott a magyar rekordbajnoktól – a Nemzeti Sportnak adott rövid interjúban elmondta, jó emlékeket őriz magyarországi időszakáról, ezért nagyon várja az FTC elleni meccseket. Arról is beszélt, hogy nehéz találkozóra számít ma este.

A mieink legértékesebb labdarúgója, az egyesülethez idén visszatérő ecuadori balhátvéd, Cristian Ramírez 5 millió eurót (1,91 milliárd forint) ér, akit a mali Adama Traoré és a norvég Kristoffer Zachariessen egyaránt 4,5 millióval (1,72 milliárd) követ.

Kulcsember esett ki a Ferencvárosnál

A belgáknál nincs nagy hiányzó, a Fradinál viszont annál inkább: a kiváló formában lévő Varga Barnabás combizomszakadás miatt el sem utazott Belgiumba, sőt, a válogatott támadó a novemberi Eb-selejtezőkről is lemarad. A kérdés, sikerül-e a szerb Alexander Pesicsnek pótolnia a csatárt, és nem véletlen, hogy a belga sajtó a mérkőzés esélyeit latolgató cikkeiben elsősorban Vargát emelte ki.

Az Index szúrta ki, hogy a Voetbal Belgie nevű portál a „magyar Haalandnak” nevezte Varga Barnabást, miután a 2023-as naptári évben már 39 gólnál tart, kettővel lemaradva a norvég Erling Haalandtól és a portugál Cristiano Ronaldótól.

A szerb Csukaricski legyőzésével kezdte a csoportkört az FTC.

Fotó: Török Attila

A csoportkör végén az első helyezett csapatok jutnak egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, a második helyezetteknek pedig az Európa-ligából kieső ellenfelekkel kell playoff mérkőzést játszaniuk.

Bár a Konferencia-liga nem a legfontosabb versenysorozat, a Ferencvárosnak érdemes minél tovább jól szerepelnie:

Ha bevételekben nem is, de koefficiensekben többet is érhet.

Ennyi az annyi

Az EKL csoportkörében egy győzelem 500 ezer (191,31 millió forint), míg egy pontszerzés 166 ezer euróval (63,51 millió forint) növeli a kasszát, vagyis ahhoz, hogy újabb egymilliárd forintot kaszáljon a Fradi, veretlenül kellene megnyernie a négyest. Az igazán nagy pénzek azonban a kieséses szakaszban mozognak, amelyben

a 16 közé jutás 600 ezer (229,57 millió forint),

a 8 közé jutás 1 millió (382,61 millió forint),

a 4 közé jutás 2 millió (765,22 millió forint),

a döntőbe jutás pedig 3 millió eurót (1,15 milliárd forint) ér.

A mérkőzés ma este 21.00-kor kezdődik, és az M4 Sport közvetíti.