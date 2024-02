Az utolsó héten 15 százalékkal csökkentek ugyan a jegyárak az amerikaifutball-bajnokság döntőjére, a Super Bowlra, de a Las Vegas-i helyszínhez méltóan így is előbb nyerni kell valakinek a kaszinóban, ha ki akarja fizetni a legolcsóbb, 6944 dollárba (több mint 902 ezer forintba) kerülő jegyet a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers vasárnapi mérkőzésére.

Vegashoz méltóan ez lesz a legdrágább Super Bowl.

Fotó: Getty Images

Az áresés ellenére ez lesz a legdrágább döntő, a jegyek átlagára eléri a 9850 dollárt, 70 százalékkal magasabb a tavalyinál, és 54 százalékkal több, mint 2020-ban, amikor ugyanez a két csapat játszotta a Super Bowlt – emlékeztetett összefoglalójában a CNN amerikai hírtelevízió. Akkor a Patrick Mahomes vezette Chiefs nyert 31-20 arányban, most azonban a 49ers az esélyesebb a fogadóirodáknál.

Előrejelzések szerint 67,8 millió amerikai fogad majd a mérkőzésre.

A rendezvényjegyek online piactere, a New York-i székhelyű TickPick szóvivője szerint az Allegiant Stadiumban is többségben lesznek a kaliforniaiak, a jegyek 37 százalékát a 49ers szurkolói vásárolták meg, csak 7 százalékát Kansasból és Missouri államból.

Legalább a szállás „olcsó”

Horribilis mértékben megdrágultak a repülőjegyek is, a Priceline adatai szerint egy oda-vissza szóló jegy Kansasból átlagosan 666 dollár – 350 százalékkal több, mint egy éve ilyenkor. San Franciscóból ehhez képest olcsón, 383 dollárból meg lehet úszni a repülőutat, de ez is 262 százalékkal drágult. (Egy dollár 360,6 forint.)

A kaliforniai drukkerek lesznek többségben a döntőn.

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

A repülőjegyekhez és belépőkhöz képest a szállás viszonylag olcsó, a szállodai szobák ára a Super Bowl hétvégéjén „csak” 76 százalékkal drágább az egy évvel korábbinál, átlagosan négyszáz dollár egy éjszakára (plusz az idegenforgalmi adó). Ez persze csak az olcsóbb szállodákra vonatkozik, az Aria 1800, a Bellagio 1600 dollárért kínálja a szobákat éjszakánként, a Four Seasonsnél pedig 25 ezer dollárt kell fizetni az egyébként zárt stadionra nyíló lakosztályokért.

Jó üzlet – de nem a helyszínt városnak

A Super Bowl az egyik legnagyobb szabású sportesemény a világon, nem csoda, hogy rengeteg pénzt is mozgat. A vállalatok dollármilliókat költenek a 30 másodperces reklámokra, a közvetítést ugyanis várhatóan legalább 110 millió ember nézi majd a képernyő előtt.

Jól értesült források szerint az idén egy ilyen reklám ára 6,5-7 millió dollár, és minden üres másodperc elkelt.

A reklámok egy részét már ismerni, mivel a nagy hirdetők már felfedték a terveiket, így az biztos, hogy a Budweiser, a State Farm biztosító, a BMW és a Hellman’s szerepelni fog.

Las Vegas tárt karokkal várja a szurkolókat.

Fotó: Shutterstock

Arra vonatkozóan nincsenek megbízható adatok, hogy mennyi pénzt hoz a Super Bowl, de a becslések szerint az összeg minimum 300 millió dollár, maximum 1,3 milliárd. Mike Edwards, az Észak-karolinai Egyetem (NCU) docense szerint azonban ebből legföljebb 150 millió a rendező város bevétele, a többi a futballszövetséget, az NFL-t gazdagítja.

Az NFL-é a jegybevétel 100 százaléka, emellett további több tízmillió dollárral gazdagszik a szurkolói relikviák árusításából, nem is beszélve a közvetítési jogok eladásáról. A ViacomCBS például évi 2,1 milliárd dollárt fizet egy 11 éves szerződés keretében a vasárnap délutáni (magyar idő szerint esti) mérkőzések és három Super Bowl – köztük az idei – közvetítéséért.

A zárt stadionra néző szállodaszobákért is sokat kell fizetni.

Fotó: AFP

Úgy vélem, nem is kérdés, hogy az NFL a Super Bowl legnagyobb nyertese, ha arról van szó, hogy ki keresi vele a legtöbb pénzt

– nyilatkozta Edwards az NCU portáljának.

És ne feledkezzünk el Taylort Switfről!

A Kansas City Chiefs egyik sztárjának, Travis Kelcenek a világhírű énekes barátnője két japán koncert között ugrik haza a Super Bowlra, ami a jelenlététől még nagyobb eseménnyé válik, ha ez egyáltalán lehetséges.

Paul Hardart, a New York-i Egyetem üzleti iskolájának marketingprofesszora szerint Swift megjelenése „valószínűleg jelentős hatással lesz nem csupán a tévénézők számára, hanem demográfiai összetételére is”. Szerinte ez már abban is megmutatkozik, hogy az e.l.f. Cosmetics és a L’Oréalhoz tartozó NYX először vásárolt reklámidőt a döntőre, és majdnem húszéves szünet után visszatér a Dove is.

Taylor Swift és Travis Kelce románca még népszerűbbé teszi a Super Bowlt.

Fotó: Patrick Smith / Getty Images

Két jól ismert és nagyon népszerű csapat közötti mérkőzés megspékelve Swift jelenlétével azt eredményezheti, hogy ez a Super Bowl lesz az utóbbi évek legnézettebbje

– nyilatkozta a CNN-nek.

Az év emberévé választott énekesnő számára már csak egy dolog okozhat komoly fejfájást: az, hogy hol parkoljon a magánrepülőgépe, amelynek károsanyag-kibocsátása régóta csípi a környezetvédők szemét. A Las Vegas-i és környékbeli repülőtereken ugyanis már a múlt hét elején elkelt minden üres hely.