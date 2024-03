Miután vasárnap több halálos áldozattal is járó baleset történt a Nyerges Rallyn, hétfőn egészen elképesztő nyilatkozatot tett Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke a HírTV-nek. A sportvezető szerint ugyanis a nézők nem állhattak volna azon a területen, ahol voltak, és többször is figyelmeztették őket.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A baleset kapcsán a sportvezető elmondta azt is, hogy azonnal belső vizsgálatot rendelt el, és hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség mint országos sportági szakszövetség a verseny rendezésében nem vett részt. Elmondta azt is, hogy

a szakszövetség feladata annak az ellenőrzése, hogy a versenyt biztonságosan le lehet-e a bonyolítani.

Azt egyébként a rendőrség is megerősítette, hogy a tragédia a nézők elől elzárt helyen történt. A rendezők ezt táblával és szalaggal is jelezték, ám a szurkolók mégis, többszöri figyelmeztetés ellenére is visszamentek oda.

Szujó Zoltán azt is megjegyezte, hogy a verseny biztonsági terve teljesen rendben volt, de a történtek fényében alapjaiban kell újragondolni a magyarországi raliversenyek szervezését és lebonyolítását.

A HírTV-nek nyilatkozott Borbély Zoltán közlekedési jogász is, aki szerint nem egyértelmű, hogy ilyenkor ki a felelős, és mivel fiatalkorúak is vannak a sérültek közt, ezért még a szülők felelőssége, konkrétan a kiskorú veszélyeztetése (vagy a gondatlan emberölés) sem zárható ki.