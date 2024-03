Ráfordul az Európa-bajnoki felkészülésre a magyar labdarúgó-válogatott, amelynek a mostani két mérkőzésen túl már csak egy fellépése lesz idehaza a németországi nyári torna előtt – de addigra világelső lehet egy érdekes statisztikai összevetésben.

Szoboszlai Dominik itt még nem a világelső veretlenségi sorozatnak örült, de pénteken az is meglehet / Fotó: Kovács Tamás / MTI

Több célt szolgál a Törökország, illetve a keddi, Koszovó elleni barátságos mérkőzés.

Egyrészt visszatérőket és újoncokat igyekszik a csapatba illeszteni a szakvezetőség, hiszen súlyos sérülése után a klubjában ismét formába lendült a kapus Gulácsi Péter, illetve először kerettag Dárdai Márton.

Világelső lehet a csapatunk – ha minden jól alakul

Másrészt 12 mérkőzés óta, másfél éve veretlen a csapat – így teljesítette a teljes 2023-as esztendőt –, ilyen remek sorozatra pedig a 2000-es évek legelején volt példa, ennél hosszabb veretlenségre pedig még régebben, fél évszázaddal ezelőtt, ezért a válogatott igyekszik óvni az értéket.

Ráadásul e 12-es veretlenségi sorozatnál egyetlen nemzeti csapat tud hosszabbat felmutatni jelenleg: Kolumbia 19-nél jár, és péntek este Spanyolországban játszik, ahol könnyen kikaphat, úgyhogy akár világelsővé is válhatunk.

Érdemes egy pillantást vetni természetesen az aktuális ellenfelekre, hiszen nem csak a mieink lesznek pályán.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Hány törököt és koszovóit ér egy Szoboszlai Dominik?

Törökország keretének összértéke például majdnem a duplája a mienkének – noha a legértékesebb játékosok között fordított az arány.

Szoboszlai Dominiknek ugyanis 75 millió euró (29,8 milliárd forint) a becsült piaci értéke, ami már nagyobb, mint az a 70 millió euró (27,8 milliárd forint), amit tavaly nyáron az angol Liverpool fizetett érte a német RB Leipzignek. Mindeközben a legértékesebb török Hakan Calhanoglu, akit 40 millió euróra (15,9 milliárd forint) értékelnek – ebben szerepet játszik, hogy ő már elmúlt 30, azaz legfeljebb a csúcson jár, de semmiképp sem fejlődik tovább, Szoboszlai viszont csak 23 múlt, úgyhogy övé nemcsak a jelen, hanem a jövő is.

Mindazonáltal a törökök tele vannak 10-20-30 millió eurós játékosokkal, természetesen ott lesznek az Eb-n is, azaz nem számíthatunk könnyű mérkőzésre.

Ugyanez vonatkozik keddi riválisunkra is, bár inkább az ellenfél harcmodora, mintsem pénzben kifejezhető értéke miatt. Koszovó válogatottja ugyanis a becslés szerint 64,48 millió eurót (25,6 milliárd forint) ér, ami kevesebb, mint az egyszem Szoboszlai „ára”, és a legdrágábbnak vélt futballista 15 millió eurója (6 milliárd forint) nálunk a második helyre sem lenne elég, csak a harmadikra.

Mi maradunk Adidasban

Egyébként a magyar válogatott most avatja majd az új mezeit, amiben a csapat majd az Eb-n is szerepel. A felszerelést ezúttal is az Adidas gyártotta – és egyik nyári ellenfelünk, az Eb-házigazda Németország is Adidasban játszik majd a nyári tornán, ám 2027-től már Nike-ban fog.

A minapi bejelentés gyakorlatilag sokkolta a focivilágot, sőt, még a német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter, Robert Habeck alkancellár is megszólalt, kijelentve, hogy el sem tudja képzelni a német válogatottat a három csíkos felöltők nélkül.

Az Adidas idei Eb-mezei – benne a magyar és még a német trikóval is / Fotó: Adidas

Érthető a döbbenet, hiszen senkinek eszébe sem jutott, hogy a német szövetség és a német sportszergyártó ne folytatná az együttműködését, elvégre több mint hetven éve dolgoztak együtt: a németek már a számunkra fájdalmas 1954-es vb-döntőben is Adidasban győzték le Puskásékat, és így nyertek összesen négy férfi-, három női vb-aranyat, valamint három férfi- és nyolc női Eb-aranyat.

Három év múlva viszont az összes korosztályos csapat és a felnőttválogatottak is átöltöznek Nike-ba, amiért becslések szerint évi 100 millió euró (39,7 milliárd forintot) feletti összeget fizet majd az amerikai vállalat a 2034-ig tartó szerződéses időszakban. Az Adidas ennek nagyjából a felét adta – cserébe most nem is értesítették őket előre a váltásról, ugyanúgy a sajtóból értesültek a fejleményről, mint mindenki más.

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Adidas munkakapcsolata sem rövid életű, hiszen a mieink – apró megszakításokkal – 1968 óta szerepelnek a német gyártó termékeiben.

Ráadásul idén nyáron nemcsak a foci-Eb-n, hanem az olimpián is háromcsíkos szerelésben láthatjuk majd a honfitársainkat, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottságnak is az Adidas a ruhapartnere.