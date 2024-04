„Nálunk ebben a szezonban sem emelkedett a büdzsé, biztos vagyok benne, hogy a költségvetés tekintetében nem vagyunk topcsapat az NB II-ben. Jelenleg 2 millió forint a plafon, de az átlag 600 ezer és 1,3 millió között keres. Ezek az alapbérek, ha a csapat jól teljesít, akkor erre jönnek rá különböző bónuszok, és szerencsére mostanában jól szerepelünk” – mondta a csakfoci.hu-nak a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságot 28. forduló után meggyőző fölénnyel vezető Nyíregyháza Spartacus milliárdos tulajdonosa, Révész Bálint.

Idén januárban Magyarországon a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 416 600 forint volt. Utóbbinak az említett 600 ezer forintos focistabér a 144 százaléka, míg az 1,3 millió forintos fizetés azt jelenti, hogy egyes nyíregyházi labdarúgók a hazai nettó átlagkereset több mint háromszorosát kapják kézhez.

Focistafizetések: Nyíregyházán a nettó átlagbér háromszorosát keresik a játékosok havonta (Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport)

Focistafizetések Nyíregyházán: jól mennek a tulajdonos vállalkozásai, nem fog kilyukadni a zsebe

A sportvezető az interjúban úgy fogalmazott, ő a karmester, a pénzeszsák is. Jól mennek a vállalkozásai, nem fog kilyukadni a zsebe, úgyhogy szerinte, ha esetleg valaki aggódik a nyíregyházi futballért, innen üzeni: ne tegye.

A Révész Cégcsoport Magyarország egyik legmeghatározóbb logisztikai szolgáltatója, melynek alapítója, tulajdonosa és első számú vezetője Révész Bálint. A társaság több mint

500 gépjárművel,

103 ezer négyzetméter raktárterülettel és

1000-et meghaladó dolgozói létszámmal rendelkezik, miközben

14 különböző szolgáltatást nyújt.

Révész Bálint egyik vállalkozása, a Révész Trans Nemzetközi Fuvarozó Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint

17 918 400 000 forint nettó árbevételre tett szert 2022-ben.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a nyíregyházi Városi Stadion építése jelenleg is tart, a projektet az Épkar Zrt. és a Nyír-Wetland Generál Zrt. konzorciuma kivitelezi, melynek során egy 8150 férőhelyes létesítményt és 10 ezer négyzetméteres központi pályát is kialakítanak. A multifunkciós stadionban nem csupán labdarúgó-mérkőzéseket tarthatnak majd, hanem koncerteket és más rendezvényeket is. Az arénát a modern, UEFA-2 kategória követelményeinek megfelelően adják majd át.

A beruházás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg Magyarország kormánya segítségével, több mint 19 milliárd forintos költségvetésből.

Visszatérve a játékosbérekre, sajtóhírek szerint a magyar élvonalban az átlagos fizetési szint havi 4,5 millió forint, de volt olyan focista, aki az elmúlt idényben 24 millió forintot vihetett haza minden hónapban.