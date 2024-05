Megszűnik az egyik legnépszerűbb magyar sportportál

Dollármilliomosok az MVM Dome-ban – búcsúzik a hokisok „bohóckapitánya” Dollármilliomosokkal telik meg ma az MVM Dome, miután a világ legjobb és legjobban kereső jégkorongozói érkeztek hozzánk vendégségbe. Amellett, hogy az esti mérkőzésen Kanada tudását csodálhatjuk, a saját csapatainkat is megünnepelhetjük, hiszen az elmúlt két hétben két válogatottunk is feljutott az elitbe. Ráadásként most búcsúzik a múlt héten „bohócnak” minősített férfi szövetségi kapitány, Don MacAdam.