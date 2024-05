Dollármilliomosok az MVM Dome-ban – búcsúzik a hokisok „bohóckapitánya”

Dollármilliomosokkal telik meg ma az MVM Dome, miután a világ legjobb és legjobban kereső jégkorongozói érkeztek hozzánk vendégségbe. Amellett, hogy az esti mérkőzésen Kanada tudását csodálhatjuk, a saját csapatainkat is megünnepelhetjük, hiszen az elmúlt két hétben két válogatottunk is feljutott az elitbe. Ráadásként most búcsúzik a múlt héten „bohócnak” minősített férfi szövetségi kapitány, Don MacAdam.

2024.05.07. 13:35 | Szerző: VG

Ami a múlt hét közepén bolzanói bohózatnak tűnt, annak feljutás lett a vége: nemcsak a női, hanem a férfi jégkorong-válogatottunk is a legmagasabb szinten versenyezhet jövőre. De még a mostani idénynek sincs vége: május 7-én, kedden, azaz ma este a sportág legerősebb nemzete, Kanada látogat az MVM Dome-ba, méghozzá dollármilliókat kereső világklasszisokkal. Nálunk pedig most búcsúzik a divízió 1/A-világbajnokság közben bohócnak minősített 73 éves szövetségi kapitány, Don MacAdam. Utoljára áll a magyar válogatott kispadjánál a „bohóc”, azaz Don MacAdam / Fotó: MJSZ / Vörös Dávid Utóbbihoz hozzá kell tenni, hogy mindenki megkönnyebbülésére történik így, a szakember ugyanis általános elutasításnak örvendett a válogatottnál és tágabb értelemben a magyar jégkorongszakmában. Ugyanakkor történelmi tény: őt jegyzik nálunk a világelitbe feljutó negyedik szövetségi kapitányként. Érdekesség, hogy a három elődje, Pat Cortina, Rich Chernomaz és Sean Simpson is mind kanadai, ami máris kijelöli, hogy Kanada a sportág legnagyobb hatalma, következésképp óriási szó, hogy a férfiválogatottja tavaly és idén is nálunk, az MVM Dome-ban zárja a saját vb-felkészülését. Tavaly jól sikerült, mert a kanadaiak nemcsak az itteni gyakorlómeccset, hanem utána az elit vb-t is megnyerték. ...és most sem akármilyen csapatot hoznak Budapestre. Bolzanói bohóckodás után dollármilliomosok az MVM Dome jegén A világ legjobb jégkorongbajnoksága az észak-amerikai NHL, itt 5859 alapszakasz-mérkőzésen szerepeltek a mostani kerettagok. Van köztük három ottani bajnok, másképpen Stanley-kupa-győztes is: Jordan Binnington kapus,

Bowen Byram és

Colton Parayko hátvédek. Az NHL újoncelosztóján, az úgynevezett drafton az első, legértékesebb helyen kelt el 2021-ben Owen Power, 2023-ban Connor Bedard (mögötte a harmadikon Adam Fantilli), idén pedig feltehetőleg Macklin Celebrini lesz az 1/1-es – ők is mind itt lesznek. Jack McBain éppenséggel 1,6 millió dollárt keres évente / Fotó: MJSZ/Vörös Dávid Ezeket a sportolókat természetesen meg is fizetik: a mostani keret 22 tagja együtt összesen 63,498 millió dolláros (22,9 milliárd forint) alapfizetéssel számolhatott a folyó idényben, és a következő szezontól még nagyobb lesz ezen érték, hiszen az említett Celebrini például utánpótlás-játékosnak számít még, nem profinak, így hivatalos keresete sincs. Owen Power jelenleg 916 ezer dolláros (330 millió forint) fizetése pedig 8,35 milliósra (3 milliárd forint) ugrik majd. A két ország hokija közti differenciákat tavaly ilyenkor kiveséztük – nem mellesleg mi írtuk meg először, hogy Kanada egyáltalán jön hozzánk. Viszont amennyire örülhetünk, hogy ismét sportági világklasszisokat csodálhatunk hazai jégen, legalább annyira szól majd a mérkőzés az elitbe feljutó saját csapataink ünnepléséről. Lesz plüssmaci-hajigálás A többes szám indokolt, mert nemcsak a férfi-, hanem előtte a női válogatott is feljutott a legmagasabb szintre, így 2023 után 2025-ben is mindkét válogatott „A csoportos” lesz, ahogy régen hívták a legmagasabb divíziót, ami a férfiaknál a top 16-ot, a nőknél a top 10-et jelenti. A Hokitavaszra keresztelt meccsnapon 16 órától kezdődnek a programok az MVM Dome-nál, a kapunyitás 17 órakor következik, a mérkőzés pedig 19 órakor startol. A szórakoztató tevékenységek mellett jótékonysági aktivitás is lesz. Egyfelől néma liciten a magyar és a kanadai válogatott aláírt mezeit, korongokat és más relikviákat lehet megszerezni, az első harmad végén pedig macidobálás lesz: a cél, hogy megdőljön a 6870-es hazai rekord a plüssfigurákból, amiket utána a Szív Bajnokai Alapítvány juttat el a gyermekkórházak betegeinek. Mindezek előtt kedden délután 12:15 és 14:30 között rendeztek ún. „Meet and Greet” is a kanadaiakkal, azaz meg lehetett nézni az edzésüket, aláírást és közös fotót kérni – az ajándékcsomaggal kiegészített élmény 39 990 forintba került az Eventim honlapján, ahol meccsjegyek is vannak még 7990 és 24 990 forint közötti áron.