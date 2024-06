Foci-Eb 2024: sok magyar szurkoló telekocsival utazik az Eb-re

Ismét foci-Eb-re utazhatnak a magyar szurkolók, jövő pénteken ugyanis elrajtol a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság. Ráadásul sorozatban harmadszor jutott ki a magyar válogatott, így a hazai futballrajongók számára különösen érdekesnek ígérkezik az idei foci-Eb. Június 15-én Kölnben, 19-én és 23-án pedig Stuttgartban játszik a magyar válogatott. Ráadásul a Marco Rossi által irányított csapat eredményeitől függően akár további mérkőzésekre is lehet számítani.

Sok magyar szurkoló szeretné a helyszínen nézni a németországi foci-Eb meccseit / Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Azoknak a magyar szurkolóknak, akik élőben, a helyszínen követnék a meccseket, a jegyek mellett az utazás és esetlegesen a szállás költségeivel is számolniuk kell. Évről évre egyre több közlekedési eszköz válik elérhetővé a drukkerek számára, és látványosan emelkedik az olyan alternatív utazási formák népszerűsége is, mint a megosztott autózás. Prácser Attila, az Oszkár Telekocsi szolgáltatás társalapítója elmondta, hogy már a 2016-os franciaországi foci-Eb alatt is megnégyszereződött a forgalmuk, idén pedig még nagyobb növekedésre számítanak.

„Ha autóval szeretnénk eljutni Budapestről Stuttgartba, az Európa-bajnokság egyik helyszínére, akkor 9 literes átlagfogyasztással számolva nagyjából 50 ezer forintos benzinköltséggel kell kalkulálnunk. Ha mondjuk három személlyel megosztjuk az autónkat, máris 12 500 forintra csökken az egy főre jutó költsége az útnak, ami negyede vagy akár ötöde is lehet egy repülőjegy árának. Emellett azt is látjuk, hogy a telekocsi-szolgáltatást használók a költséghatékonyság mellett olyan szempontokra is érzékenyek, mint a rugalmasság, amit nagyon kevés közlekedési eszköz tud ilyen mértékben kielégíteni. Abban az esetben, ha a magyarok továbbjutnak, az új dátumokra akár a mérkőzést megelőző este is tudnak még foglalni egy-egy szabad helyet az utasok” – fejtette ki a szakértő.

Foci-Eb 2024: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Svájc ellen nézné meg a magyar válogatottat Néhány szurkoló fizetésképtelensége miatt újabb belépőjegyek váltak elérhetővé a június 14-én rajtoló németországi labdarúgó-Európa-bajnokságra. A 2024-es foci-Eb-részvevő magyar válogatott Svájc elleni első mérkőzésére fejenként 400 eurót, azaz több mint 155 ezer forintot kell kifizetnie annak, aki a helyszínen szeretné buzdítani Szoboszlai Dominikéket.

A nyári kontinenstorna alatt Stuttgart egyetlen nagy stadionként, óriási szurkolói zónákkal várja azokat is, akik nem jutottak jegyekhez. Emiatt sokan spontán döntik el, hogy kilátogatnak a helyszínre, és ilyenkor is jó megoldás lehet az autók megosztása. Prácser Attila hozzátette, hogy

Németország a legnépszerűbb külföldi viszonylat a telekocsizók körében, ezért is számítanak még több foglalásra az idei torna ideje alatt, mint a 2016-os franciaországi bajnokságon.

Az Oszkár Telekocsi korábban is tapasztalt már kiugróan magas aktivitást, tavaly szeptemberben például a Szeged–Budapest vonalon két nap alatt több mint 1500 utas választotta a megosztott autózás lehetőségét, amikor a vonatok helyett pótlóbuszok kezdtek el közlekedni az említett szakaszon. A vállalat várakozásai szerint a párizsi olimpiai játékok alatt is gyarapodhat a foglalások száma, hiszen a Franciaországba vezető útra szintén meghirdethetik szabad helyeiket azok, akik ilyen módon csökkentenék költségeiket.