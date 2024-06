Foci-Eb 2024: Varga Barnabás és sorstársai – a futballtörténelem legdurvább horrorsérülései

A magyar labdarúgó-válogatott a 100. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Skóciát vasárnap a németországi Európa-bajnokság utolsó fordulós csoportmérkőzésén Stuttgartban, ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra. A győzelem azonban igen komoly vezéráldozattal is járt. A 69. percben szörnyű jelenetek játszódtak le, melyek az egész stadiont és televíziókészülék előtt ülőket egyaránt sokkolták: Varga Barnabást csak hosszú ápolás után, hordágyon, nyakmerevítőben vitték le a pályáról. A Magyar Labdarúgó Szövetség később megerősítette, hogy a Ferencváros csatárának arcában több csont is eltört az ütközés következtében, és agyrázkódást is szenvedett. A foci-Eb számára biztosan véget ért.

A foci-Eb eddig legijesztőbb jelenete volt Varga Barnabás sérülése / Fotó: AFP

Az események ijesztők voltak a pályán lévő játékosok és a nézők számára egyaránt. Szerencsére az ilyen horrorisztikus jelenetek nem gyakoriak a futballpályán, de sajnos nem először sokkolta ilyen és ehhez hasonló sérülés a futballvilágot. A legemlékezetesebbeket most csokorba gyűjtöttük.

Az idei Európa-bajnokságon sem Varga Barnabásé az első durva sérülés. Az egyik nagy esélyesnek tartott Franciaország legnagyobb sztárja, a PSG-től a Real Madridba igazoló Kylian Mbappé csapata első, Ausztria elleni meccsén fejelt össze az ellenfél védőjével, Kevin Dansóval, és orrtörést szenvedett. A vérző játékost lecserélték, könnyen lehet, hogy a műtétet sem ússza meg, és a Hollandia elleni meccset (0-0) ki is kellett hagynia. A hírek szerint játszhat ugyan az Eb hátralévő részében, de egy speciális maszkban kell majd pályára lépnie.

Az arcot védő maszk nem egyedi, sok hasonló sérülés után kell viselnie a gyógyulófélben lévő focistáknak, így könnyen lehet, hogy Varga Barnabásra is ez vár hamarosan.

Az egyik legemlékezetesebb sérülést a cseh kapuslegenda, Petr Cech szenvedte el. 2006 októberében a Chelsea hálóőreként egy Reading elleni bajnokin ütközött Stephen Hunttal, és szenvedett koponyatörést. A 197 centis kapuson életmentő műtétet kellett végrehajtani. Visszatérését követően egy speciális, bukósisakszerű fejvédőben védett. Bár orvosai szerint egy idő után elhagyhatta volna az eszközt, pályafutása hátralévő részében viselte ezt, így többek között a 2008-as, a 2012-es és a 2016-os Európa-bajnokságon is.