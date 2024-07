Rég nem látott durva rasszista botrány robbant ki Romániában, miután a román labdarúgó-válogatott simán kikapott a foci Eb-n Hollandiától.

Foci Eb-2024: rasszista botrány Romániában: „Nem Hollandia, hanem a holland gyarmatok ellen játszottunk"

Eleinte minden rendben ment, a román nyilvánosság büszke volt a csapatra, amely a legjobb nyolcba kerülésért küzdött, miután továbbjutott a csoportjából. Aztán landolt a bukaresti repülőtéren a románok élő legendája, Mircea Lucescu és minden megváltozott.

Ő nem akárki Romániában, minden idők legtöbbre értékelt román futballedzője, de labdarúgóként is a legmagasabban jegyzett román játékosok között van. A román bajnokság legeredményesebbje, 70-szeres román válogatott. Vezetőedzője volt az olasz topcsapatnak, az Inter Milan-nak, legutóbb pedig, 2023-ig a Dynamo Kijevet vezette. Most 78 éves.

Szóval Mircea Lucescu azt találta mondani, hogy Románia válogatottját nem egy holland játékosokból álló csapat, hanem

a holland gyarmatok válogatottja

ütötte ki. Mindezt pedig nehéz másképp érteni, mint szögegyenes utalást a Ronald Koeman vezette holland nemzeti tizenegy etnikai származására. De ezt maga is egyértelművé tette, amikor így folytatta a nyilatkozatát. "Nagyon fiatalon hozzák be a játékosaikat és kezdik meg a nevelésüket. Ezért látunk náluk focistákat Indonéziából, Curacaóból, Suriname-ból vagy Ghánából. Azért volt egy-két holland is" – sorolta. De azt is hozzátette, hogy mindez nem Hollandia problémája csupán, hanem a futballban globálisan tapasztalható jelenség.

A rasszista botrány tehát kipattant, már csak az a kérdés, hogyan reagálnak a hollandok.