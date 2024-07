Lerántjuk a leplet a cukorról: mit, mennyit és mikor ehetünk belőle, ha sportolunk

Az izomműködéshez szükséges ionok

Kálium

kalcium

magnézium

nátrium

és klorid

Az ionok legkönnyebben és legegyszerűbben izotóniás sportitalok formájában pótolhatók. Célszerű, ha izotóniás porokból mindenki kikeveri otthon magának az adagolási javaslat szerinti sűrűséget. Az oldat sűrűsége és az így létrejövő nyomása miatt háromféle keverést különböztetünk meg:

izotóniás – azonos nyomású: az oldat nyomása azonos a bélfal külső nyomásával

hipotóniás – hígabb oldat: az oldat ozmotikus nyomása kisebb, mint a bélfal másik oldalán lévő nyomás

hipertóniás – sűrűbb oldal: az oldat ozmotikus nyomása nagyobb, mint a bélfal másik oldalán lévő nyomás

Izotóniás és hipotóniás italokat szoktak fogyasztani hosszabb futóversenyek alatt is. Ezekkel az italokkal optimálisabb lehet a hidratáció, mintha önmagában csak csapvizet vagy ásványvizet innánk, emellett elektrolittartalmuk révén a sópótlás is megoldható velük, nem beszélve arról, hogy szénhidráttartalmuk a verseny közbeni energiapótlásban is segítségre lehet – fejtette ki Deli.