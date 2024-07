Párizs 2024: egy ország izgult érte, ma végre színre lép Milák Kristóf az olimpián

Az olimpia keddi versenynapján is több számban mérettetnek meg a magyar sportolók. A cselgáncs mellett evezésben, kézilabdában, ökölvívásban és vízilabdában is van ma magyar érdekeltség. Talán a legfontosabb versenyszám a 200 méteres férfi pillangóúszás lesz, melynek alkalmával végre az elmúlt napokban nagy port kavaró Milák Kristóf is medencébe ugrik.