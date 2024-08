Befürdött Párizs a Szajnával: elmaradhat a hosszútávúszók versenye

Szajna: mit számít, ha koszos, amikor fontosabb a városmarketing? A szervezők folyamatosan tesztelték a Szajna vízminőségét, így hozták meg a döntést, hogy alkalmas a versenyzésre. Lehet azzal érvelni, hogy a nyílt vízi úszók már megszokták, hogy szennyezett vízben is versenyezniük kell, de talán érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy a városmarketing, a pazar látvány előbbre való-e, mint a sportolók egészsége. Olyan véleményeket is megfogalmaztak, hogy egészséges szervezet számára nem okoz különösebb problémát, hogy szennyezett a víz. A sajtóban ilyenkor az E. coli baktériumot nevezik meg a megbetegedés okaként. De mint kiderült, alapvetően nem ettől lesznek betegek.