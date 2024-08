Szajna: mit számít, ha koszos, amikor fontosabb a városmarketing? De mi is van a vízben?

A szervezők folyamatosan tesztelték a Szajna vízminőségét, így hozták meg a döntést, hogy alkalmas a versenyzésre. Lehet azzal érvelni, hogy a nyílt vízi úszók már megszokták, hogy szennyezett vízben is versenyezniük kell, de talán érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy a városmarketing, a pazar látvány előbbre való-e, mint a sportolók egészsége. Olyan véleményeket is megfogalmaztak, hogy egészséges szervezet számára nem okoz különösebb problémát, hogy szennyezett a víz. A sajtóban ilyenkor az E. coli baktériumot nevezik meg a megbetegedés okaként. De mint kiderült, alapvetően nem ettől lesznek betegek. Akkor mitől?

A Szajna vízminőségét naponta ellenőrzik az olimpia szervezői / Fotó: AFP

Nem baktérium, hanem a vírus betegíti meg a sportolókat

Vargha Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője a Világgazdaság kérdésére elmondta, a felszíni vizek – így a folyók is – óhatatlanul szennyeződnek akkor is, ha nem kerül be közvetlenül tisztítatlan szennyvíz. Igaz ez a nagyvárosi környezetre is, hiszen ha nagy mennyiségű csapadék hullik, bemossa a folyóba a felszíni szennyeződéseket, például az állatok ürülékét vagy az élelmiszer-hulladékot.

A szakértő kiemelte, hogy nagyobb esőzések után mindig mérhető a vízminőség romlása, ugyanis a régebbi típusú városi csatornarendszerekben sok esetben a szennyvíz és a csapadékvíz egybefolyhat.

Hozzátette: az E. coli baktérium mennyisége indikátorként szolgál, azt mutatja, mennyire szennyezett a víz, alkalmas-e fürdésre. A hazai vizeket is ezzel a méréssel minősítik. Viszont a megbetegedéseket nem ez, hanem jellemzően a vízben található vírusok okozzák.

A vírusszennyeződés kimutatása azonban körülményes, ezért használnak inkább indikátorokat a szennyezés jelzésére. Ráadásul a vírus fertőzőképessége sokkal nagyobb, azaz már néhány vírusrészecske is megbetegítheti a fürdőzőket, míg baktériumból ehhez sokkal nagyobb mennyiség kell. A gyomor- és bélrendszert érintő fertőzések mellett szem- és fülgyulladást is okozhatnak a természetes vizekben található szennyvízi eredetű vírusok – magyarázta a szakértő.