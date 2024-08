Párizsi olimpia: egyre több rosszullétről tudni a nyílt vízi úszóknál, ám a szervezők hárítanak

Több nyílt vízi úszó is megbetegedett a párizsi olimpián való szereplését követően. A szervezők állítják, az egészségi problémákat nem az okozta, hogy a Szajnában kellett versenyezniük, holott a Párizsban a 10 kilométeres távon ötödik helyen végzett Fábián Bettina is erre utalt, aki péntek este kórházba került – írta a Magyar Nemzet.

Fábián Bettina / Fotó: Czeglédi Zsolt

Fábián Bettina szombaton az Instagram-oldalán tudatta a követőivel, hogy hányt és belázasodott, ezért péntek este kórházba került. Ott infúziót kapott, szerencsére azóta jobban lett, és hazaengedték a párizsi intézményből. A 19 éves sportoló bejegyzésében arra utalt, a Szajnában való úszás miatt betegedett meg.

Show vagy a sportolók biztonsága?

– írta a kép mellé, amelyen ő látható a kórházban.

A szervezők milliárdokat költöttek arra hogy megtisztítsák a folyó vizét, ami a beleeresztett szennyvíz miatt nem volt alkalmas arra, hogy az emberek benne ússzanak. A franciák viszont kitartottak, ikonikus párizsi helyszíneken akartak megrendezni egyes versenyszámokat az olimpián. Ez nehézségekhez is vezetett: a triatlonistáknál például sorra fújták le az edzéseket a nem megfelelő vízminőség miatt, majd versenyt is halasztottak, de még az is felmerült, hogy triatlon helyett duatlont rendeznek Párizsban. Végül egy nap késéssel tartották meg a férfiak egyéni versenyét, és az elmúlt napokban a nyílt vízi úszókat is beengedték a folyóba.

Utóbbiak közül pedig – emlékeztetett a lap – Fábián Bettina volt az egyetlen, aki megbetegedett. Kazah, belga és új-zélandi sportolók rosszullétről, gyomorproblémákról számoltak be, és a magyar tehetség elmondása szerint a német Leonie Beck is hozzá hasonló gondokkal küzdött. Később a Német Olimpiai Szövetség közölte, három nyílt vízi úszójuk is hányt, hasmenésük volt.