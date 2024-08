Úgy megsértődött korábbi klubjára a világ egyik leggazdagabb focistája, hogy megvásárolná azt

Martin Braithwaite, az Espanyol egykori labdarúgója nehezen viseli, hogy volt klubja elküldte, ezért úgy döntött, nemes bosszút áll – írta a Marca című spanyol sportnapilap.

Martin Braithwaite a világ egyik leggazdagabb játékosa / Fotó: NurPhoto via AFP

A dán csatár az előző szezonban kulcsjátékos volt, 39 meccsen 22 gólt lőtt, és két gólpasszt is kiosztott, de hiába volt parádés formában, finoman szólva sem jött ki jól a vezetőséggel.

A játékos most azon gondolkodik, hogy kivásárolná a vezetőséget a cégből.

Az Espanyol a kínai üzletember, Chen Yansheng tulajdona, a Rastar Group irányítja, de a szurkolók hangosan kritizálták a klub vezetését, amely az elmúlt három évben kétszer is kiesett.

Kevesen tudják, de a dán támadó a világ egyik leggazdagabb játékosa,

az elmúlt öt évben körülbelül 250 millió dolláros (91 milliárd forint) vagyonra tett szert,

főleg az 1500 használatban lévő és 500 még épülő ingatlant tömörítő, észak-amerikai vállalkozásának köszönhetően. Braithwaite az ingatlanvállalkozása mellett egy étteremnek és egy ruhagyárnak is a tulajdonosa, amelyek lehetővé teszik számára, hogy napjaink egyik leggazdagabb futballistájaként szerepeljen a Forbes-listán.

Mindez úgy jöhetett létre, hogy a játékos a futballkarrierjéből származó bevételének nagy részét befektette.

A közösséget is támogatja a játékos

A projekt célja megfizethető lakhatás biztosítása a philadelphiai és New Jersey-i fekete közösség számára. „Mindig is megvolt az amerikai oldalam, és azt hiszem, talán ez az oka annak, hogy a gondolkodásmódom talán inkább amerikai: nagyot álmodok, csodálatos dolgokat csinálok, célokat írok le” – mondta a The Philadelphia Inquirernek. Hozzátette, hogy Dániában egy csodálatos rendszer van, amely védi az embereket, és ez mindenkinek jó. Amerikában ez nem ilyen, ezen is változtatni szeretne.

Braithwaite még mindig aktív labdarúgó, a napokban lett a brazil Gremio játékosa.