Világszenzáció: magyar vállalat lett a Barcelona focicsapatának globális partnere

A Barcelona módszertana is Magyarországra költözik A partnerség a kutatásra, az oktatásra és a tudásátadásra is kiterjed. Ennek jegyében a két márka minden évben közösen publikál majd egy nyilvánosan elérhető tanulmányt, amely a katalán sportklub szakértőinek és orvosi stábjának szakértői véleményével is kiegészülve értékeli a BioTechUSA cégcsoport bizonyos táplálékkiegészítőinek sportteljesítményre gyakorolt hatásait. Emellett a felek a katalán klub szakértőinek részvételével, előadás-sorozat keretében hozzák el a Barcelona módszertanát a magyar élsport szakembereinek, kiegészülve a BioTechUSA sport-táplálékkiegészítő specialistáival.