Kubatov Gábor: jó lenne egyszer őszintén beszélni erről, talán majd húsz év múlva írok egy könyvet

„A szponzorokon dolgozunk, a Gazpromon is, de a jogászok szerint nem lehet. Én bevállalnám” – mondta Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a labdarúgócsapat szurkolói ankétján. Az eseményről beszámoló ulloi129.hu szerint a Fradi első embere azért is támogatná az orosz gázipari óriás szerepvállalását a IX. kerületi egyesületben, mert ha egy cég sok pénzt keres Magyarországon, a helyi ügyeket is segítheti. Kubatov úgy fogalmazott: mutatkozott némi nyitottság a vállalat részéről, főleg, amikor kiszállt a Bajnokok Ligájából, valamint a német fociból, de úgy tűnik, ez „egyelőre nem megy”. Ezért inkább a meglévő támogatókat igyekeznek kiszolgálni minél jobban.

Kubatov Gábor szeretné a Gazpromot a Fradi szponzorának, de egyelőre nem fog menni / Fotó: Árvai Károly

Kubatov Gábor a Fradiról: az eredmények jók, a játék borzalmas

A politikus a drukkereknek arról a vacsoráról is mesélt, melyen a Groupama vezérigazgatója is részt vett, aki nem mellesleg megtanult magyarul is: „Felidéztük, hogy a brand ismertsége 8-ról 80 százalék fölé emelkedett. Úgy néz ki, hogy nagyságrendet nem tudunk lépni, a szinten tartásra kell a jelenlegi helyzetben nagy figyelmet fordítani. Amiből lehet bevételeket növelni, az a játékosok értékesítése” – mutatott rá.

Kubatov Gábor kendőzetlenül beszélt az FTC jelenlegi teljesítményéről is:

A pályán látható játék lehetne jobb, a jelenlegi sz*r. Van a mondás, hogy jó játékkal nyerni könnyű, na de sz*rral… Az eredmények jók, de ahogy kinéz, az borzalmas. A regionális riválisaink mind bejutottak a BL-be, azt hittem, hogy megbolondulok, de a végén csak az jön ki, hogy a matek dönt a legtöbbször.

Beszédében arra is rávilágított, hogy ugyan bejutottak az Európa-liga csoportkörébe, de a nyilvános adatok alapján a 36 együttes közül a 27. helyen vannak a költségvetés tekintetében. „Ez nem előre védekezés, próbálunk mindig felfelé menni, de néha azért be tud ütni a krach” – magyarázta.

Dibusz Dénessel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy „ő egy okos gyerek, közgazdász”. Kiemelte: volt egy francia ajánlat érte, de a válogatott kapus megkérdezte, ott mennyi

az adó,

a lakásbérlés,

az élet.

Kijött neki, hogy 1500 euró pluszért nem mozgatja a családját. Emellett van vele egy hosszú távú megállapodásuk, és jól is érzi magát. „Szerintem már nem is kellene neki mozognia.”