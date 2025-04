Globális megatrendek, körkép 2025 elején – 2. rész

A globális világot meghatározó legfontosabb megatrendek közül írásunk első részében a technológiai fejlődést, a digitalizációt és a geopolitikai átalakulást tekintettük át. A második részben a következő három megatrendről lesz szó:

Klímaváltozás és a klímaváltozás elleni küzdelem Demográfiai megatrendek: túlnépesedés, migráció Túlzott mértékű társadalmi egyenlőtlenségek

Megatrendek: klímaváltozás és a klímaváltozás elleni küzdelem / Fotó: Shutterstock

Klímaváltozás és a klímaváltozás elleni küzdelem

A témakört pontosabb lenne úgy meghatározni, hogy a környezetrombolás és környezet-túlterhelés visszafogása, valamint a természeti környezettel egyensúlyban működő, környezetileg fenntartható emberi civilizáció kialakítása. Azonban akár a tágabb környezetrombolás, akár a szűkebb klímaváltozás problémakört nézzük, a kísérőjelenségek és kihívások kezelését célzó lépések több ponton is erősen hatnak az életünkre. A szűkebb és a tágabb jelenség hatásmechanizmusaiban sok közös elem van.

Egyrészt a klímaváltozás már most szabad szemmel láthatóan megváltoztatja az időjárásunkat, az évszakok más jellemzőkkel bírnak, mint amit húsz-harminc évvel ezelőtt megszokottnak tartottunk. Másrészt az új klíma- és környezeti feltételek mellett való élethez való alkalmazkodásnak nagyon komoly költségei vannak társadalmi szinten, ami akár jóléti áldozatokkal is járhat.

A társadalmi költségek az olyan közvetlen alkalmazkodást jelentő megoldásokkal kezdődnek, mint amikor Magyarországon nyáron az épületek és a lakások hűtésére sokkal több energiát fordítunk, mint a korábbi évtizedekben. De emellett zajlik egy a tüneti kezelésen túlmutató, mélyebb, rendszerszintű alkalmazkodás is, amelynek célja a klímaváltozással kapcsolatban az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással járó, fenntartható gazdasági működésre való átállás. Itt a költségek jórészt abból származnak, hogy a jelenlegi jól bejáratott szénhidrogén-alapú közlekedési, energiatermelési rendszereket új, fenntarthatóbb rendszerekre kellene lecserélni, melyek bizonyos esetekben, jellemzően a rendszerek indulásakor, még drágábbak is a szénhidrogén-alapú rendszereknél, valamint az új infrastruktúra kiépítésének költségei is magasak.