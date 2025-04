Globális megatrendek, körkép 2025 elején – 1. rész

Egy multipoláris, sok központú világrendbe megyünk át, vagy az USA és Kína küzdelmének kora jön el / Fotó: Shuttetstock

A geopolitikai átalakulás során minden bizonnyal sok további fontos kérdés azonosítható, azonban ezen írás szerint a fő kérdés az, hogy egy multipoláris, sok központú világrendbe megyünk át, vagy az USA és Kína küzdelmének kora jön el. Persze a legvalószínűbb, hogy a kettő valamilyen kombinációja következik be. A két legerősebb szereplő mellett kialakulhatnak újabb pólusok, melyek a gazdaságinál és a katonainál tágabb értelemben vett biztonságpolitikai erejük függvényében lesznek képesek a két globális szuperhatalomtól független, önálló politizálásra. Leginkább India a következő esélyes arra, hogy ilyen pólussá váljon, valamint az EU-nak is reálisan nézve leginkább arra van esélye, hogy domináns szereplőként nem is, de harmadik-negyedik-ötödik erőközpontként részt tudjon venni a globális, illetve még inkább a regionális geopolitikai játszmákban.

A két globális szuperhatalom küzdelmének sok dimenziója van, ezek közül csak az egyik lehetséges következménye és forgatókönyve, hogy Kína és az USA a világkereskedelmet, és azon belül is leginkább a kulcstechnológiák áramlását a saját maguk köré szerveződő nagy geopolitikai blokkok között elkezdik korlátozni. De emellett az is látszik, hogy mindkét globális szuperhatalom többféle komoly belső válsággal is küzd, Kína például a pénzügyi rendszer instabilitásával, ingatlanpiaci zavarokkal, demográfiai problémákkal; az USA meg egyre inkább kiéleződő belpolitikai feszültségekkel. A belső krízisek kezelésének sikeressége vagy elégtelensége nagymértékben ki fog hatni a hatalmak globális erejére is. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy a belső krízisek és azok kezelésének képessége a többi hatalmi pólus globális erejét és pozícióját is jelentősen befolyásolni fogja.

A cikk maradék három megatrendet bemutató 2. része pár nap múlva jelenik meg.