Kiszivárgott: ilyen lehet a jövő Apple készüléke - érkezhet az iPhone Air

Iparági pletykák szerint a 2025-ben megjelenő iPhone-széria egy teljesen új készülékkel kerül a boltok polcaira. A kiszivárgott információk szerint ez lesz az iPhone Air, amely a 17-es termékcsalád tagjaként érkezik.

A 17-es szériában jelenhet meg a szuper karcsú iPhone Air / Fotó: AFP

A Wealth azt írta, hogy az iPhone Air egy űrt töltene be az Apple telefonkínálatában, amelyet az alapmobil- és a Pro készülékek közé illesztenének be. Erre azért lehet szükség, mivel az elmúlt években látványosan kevesebb fogyott a középkategóriásnak szánt iPhone Plus modellekből. Az Apple már be is jelentette, hogy Plus-kategóriás készülékeket a 16-os sorozatban adnak ki utoljára.

Az iPhone Air, amelyet eddig iPhone 17 Slim néven emlegettek, azokat a fogyasztókat célozhatja meg, akik egy elegánsabb telefonra vágynak, és nincs szükségük a Pro modellekben található többletfunkciókra.

Az iPhone 16-széria kevesebb mint egy hónap múlva jelenik meg. Az Apple minden évben szeptemberre teszi az új készülékek rajtját, hogy még a karácsonyi időszak előtt lecsapjanak rá a vásárlók. A 16-os modellek esetében nem a hardver hozza az újdonságot, hanem a belbecs. Az iPhone 16 készülékeket felszerelik az Apple saját mesterséges intelligenciájával (MI), az Apple Intelligence-szel, amivel a vállalat rajthoz áll az MI-versenyfutásban – írta meg a Business Insider.

Korábban az Apple a 12-es szériában próbálkozott lényegesebb hardverváltoztatással, amikor bevezette az iPhone 12 mini terméket – olvasható a Bloombergen. Akárcsak a Plus modellek, a minitelefonok sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Elemzők szerint az iPhone 16-ba szerelt generatív mestersége intelligencia, valamint a 17-es szériában debütáló iPhone Air adhatja majd meg a lökést az Apple számára a következő évek telefonpiaci versenyében.

Az iPhone 16 lehet az Apple eddigi legkelendőbb készüléke

Az Apple nagyon bízik az iPhone 16-szériában, amit az is bizonyít, hogy

kilencvenmillió darabra emelte a gyártási célját.

Ez 10 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest.

Ezt az ambiciózus célt a Foxconn kínai gyárának, a világ legnagyobb iPhone-gyártó központjának jókora felfutása támogatja, amely most teljes kapacitással működik, miután az elmúlt hetekben 50 ezer alkalmazottat vettek fel – olvasható a Wealth posztjában.