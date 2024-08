A használt kütyü lehet az új hungarikum: imádják a magyarok a felújított telefonokat

Virágzik Magyarországon a használt és újrahasznosított okostelefonok piaca. Miközben az Európai Unióban éves szinte 9 százalékkal bővül ez a szegmens, addig hazánkban ennél jóval lendületesebb a növekedés üteme – ismertette a Magyarországon piacvezető Rejoy keddi háttérbeszélgetésén Blaumann Bence, a cég ügyvezetője.

Újszerű külső: a Rejoy csomagolásán és a terméken sem látszik, hogy használt telefonról van szó / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A román anyacég, a 2019-ben alapított Flip leányvállalataként működő Rejoy 2022 szeptembere óta van jelen a Magyarországon, ahol a kezdetben startupként működő cég meghatározó szereplővé nőtte ki magát.

2023-ban a vállalat 22,56 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el.

A Flip az anyaország és a magyar piac mellett Bulgáriában és tavaly év vége óta Görögországban is jelen van. Blaumann Bence felidézte, hogy a cég kezdetben viszonteladóként más cégek által felújított használt mobilok értékesítésével foglalkozott, azonban a piaci igények, valamint a beszállítóktól érkező, nem mindig kiszámítható minőség mellett a saját szerviz létesítése mellett döntöttek. Ez immár 250 dolgozónak ad munkát, köztük 153 szerviztechnikusnak is.

Blaumann szerint a piac nagy része nem elutasító a használt eszközökkel szemben, de leginkább a 40–50-éves korosztály részéről találkoznak nyitottsággal, az X és Y generációk azok, amelyek a legnagyobb arányban választják az felújított telefonokat. Rendszeresen indítanak kampányokat a Z generáció megszólítására is, amely szintén nyitott rá, de nem egyenletes, inkább hullámzó mértékben.

A cég szakemberei elmondták, hogy fontos feladatuk volt leszámolni azzal a sztereotípiával, mely szerint régi és elhasználódott telefonokat akarnak a vevőkre sózni. A legrégebbi modelljük 2018-as, de törekedek rá, hogy négy-öt évesnél idősebb készülékek ne szerepeljenek a kínálatban. Mivel nemcsak a vásárlás, hanem a használt eszközök felvásárlása is online történik, és itt is csak a meglévő készüléklistából lehet választani, nagyon régi darabok nem is kerülhetnek a rendszerbe.

Minden használt telefont egyedileg bírálnak el, ebben a mesterséges intelligencia (MI) is segíti a bizonyos szempontból gyártósorrá fejlődött szervizt. Egy MI-alapú, képalkotásra alkalmas kameraszoftver felel a készülékek esztétikai állapotának megállapításáért, ez az úgynevezett grading robot 360 fokos felmérést és kiértékelést végez, minimálisra csökkentve a személyi mulasztást és az emberi hibát.