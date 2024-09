A bűnmegelőzés új kora: valóban az MI lehet a megoldás

Tom Cruise a Mission Impossible-filmek mellett egy másik pörgős akciófilmben is szerepelt a 2000-es évek elején: ez volt a Különvélemény, ami széles körben ismertté tette az előzetes bűnmegelőzés gondolatát, de ez az elképzelés már régebbi filozófiai és irodalmi művekben is megjelent. Most úgy tűnik, ez a vízió valósággá válhat, köszönhetően a dél-koreai kutatók munkájának, akik bemutatták a Dejaview nevű mesterséges intelligencián alapuló rendszert, amely a térfigyelő kamerák felvételeit elemzi, hogy felismerje a bűncselekmények bekövetkezésének lehetőségét és megakadályozza azokat.

A Dejaview figyelembe veszi az olyan tényezőket, mint a napszak, a helyszín, a korábbi incidensek, valamint más változókat, hogy felmérje egy gyanús esemény bekövetkezésének kockázatát. A rendszer két fő technológián alapul. Az első egy tér és idő alapú előrejelzési modell, amely

olyan elemeket vizsgál, mint például, hogy egy adott helyen történt-e már korábban bűncselekmény, különösen éjszaka, csendes és elszigetelt környéken.

A rendszer például akkor jelzi a magas kockázatot, ha egy elhagyatott területen – amely hasonló körülményekkel rendelkezik, mint egy korábbi éjszakai bűncselekmény helyszíne – újabb incidens bekövetkezhet. Az illetékes hatóságok így célzottabban figyelhetik ezeket a magas kockázatú zónákat a térfigyelő kamerákon keresztül, megelőzve az eseményeket, és gyorsabban tudnak beavatkozni. A rendszer 82,8 százalékos pontosságot ért el terepi tesztek során, amikor a helyi Seocho város adatait vizsgálták – írja a Techsport.

A második technológiai elem az úgynevezett egyénközpontú visszaesési előrejelzés, amely azokra az emberekre fókuszál, akikről feltételezhető, hogy újabb bűncselekményeket követhetnek el.

Az MI elemzi mozgási mintáikat, és megpróbálja előre jelezni, ha viselkedésük újabb bűncselekmény bekövetkeztét sugallja.

A Dejaview technológia a több mint 32 ezer térfigyelő kamera felvételén alapuló adatbázison tanulta meg a különféle helyzetek mintázatait, és most élőben alkalmazza ezt a tudást.