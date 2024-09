Előbb jön a Nintendo Switch 2, túl nagyot szólt a PS5 Pro

Szintén ez a jelentés állítja, hogy a Switch 2 nagyobb képernyővel és „kétképernyős kialakítással” fog rendelkezni – bár nem világos, hogy ez ugyanarra a táblagépre és TV-beállításra vonatkozik-e; a konzol akkumulátorának élettartama és teljesítménye is jobb lesz; valamint szó van a visszafelé kompitibilitásról is. A Switch 2 tehát mindenképpen hatalmas ugrás lesz az elődjéhez képest, most már csak az a kérdés, hogy vajon akkora sikert is tud-e aratni.

A Sony és a Microsoft nagy hátrányban van a Nintendóval szemben: újra hódítanak a kézikonzolok, élükön a Steam Deckkel és az Asus ROG Ally-jal, így a Switch 2 megjelenését nem fogja beárnyékolni az érdektelenség.