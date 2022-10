Évente akár egymillió darab húszlábas (TEU) konténert tud kezelni a Fényeslitkén most átadott, 40 milliárd forintos magánberuházással épült East-West Gate (EWG) konténerterminál. A létesítmény az Ukrajna felőli széles- és a hazai normál nyomtávú vasút találkozásánál épült. Konténerkapacitása, illetve 85 hektáros területe alapján elméletileg a földrész legnagyobb terminálja a maga nemében.

Fotó: Kallus György / VG

Az EWG-n a két említett nyomtáv között, valamint a vasúti és a közúti kocsik között van mód átrakodásra, sőt, vasútra rakhatók teljes kamionok és hagyományos közúti félpótkocsik is. Az EWG készül az ukrán mezőgazdasági termékek átrakodására is, így novembertől várhatóan már óránként 800 tonna gabona és 450 napraforgóolaj kezelésére lesz képes.

A beruházó East-West Intermodális Logisztikai Zrt. (EWIL) várakozása szerint akár az ukrajnai élelmiszerexport legnagyobb vasúti központjává is válhat.

A terminálon összesen mintegy 10 kilométernyi vasúti pálya vehető igénybe, a közúti közlekedésre és a konténerek tárolására pedig 225 ezer négyzetméternyi betonnal burkolt felület áll rendelkezésre. Kialakítottak egy 15 ezer négyzetméteres temperált raktárat, továbbá van hely összeszerelő üzemek létesítésére.

Bevetették a digitális testvért is

Az EWIL együttműködési megállapodást kötött a földrész legnagyobb konténerterminál üzemeltetőjével, az Eurogate csoport hazai vasúti leányvállalatával, az Eurogate Rail Hungary Zrt.-vel (ERH). Az ERH Fényeslitke, valamit Hamburg, Duisburg, München, Bécs, Budapest és Arad között kíván közvetlen vasúti áruszállítási kapcsolatot kialakítani. Ügyfelei igénybe vehetik az EWG szolgáltatásait.

Európában elsőként az EWG-n irányítják a darukat 5G technológiával. A területen két daru működik, az egyik a sínen gurul, a másik (gumikerekekkel) a betonon. Mindkettő 45 tonnányi teherrel birkózik meg, és mindkettőt az ausztriai Künz cég gyártotta. Speciális minősítésüknek köszönhetően gázkonténertartályokat és vegyszereket is rakodhatnak. Az EWG privát 5G hálózatát a Vodafone Magyarország építette ki. A terminál valósághű, digitális ikertestvérén (Digital Twin) valós időben, 3D-ben kísérhetők figyelemmel a létesítmény eseményei.

Van egy további álmom is – mondta a létesítmény avatásán Tálosi János, az EWIL vezérigazgatója –, a következő öt évben olyan ipari parkot szeretnénk kialakítani a térségben, amely ki tudja szolgálni háttérlogisztikával a debreceni infrastruktúrát, az ukrajnai vállalatoknak pedig stabil környezetben kínál működési, lehetőséget.

A miniszter kiemelte, hogy a terminálon egyszerre négy olyan hosszú – 740 méteres – vonat rakodható át, amilyen hosszút az uniós szabványok még megengednek. A járműveket röntgenkapu vizsgálja, az árut digitális mérleg méri.

Fotó: Kallus György / VG

Energiaellátás, környezetkímélő módon

A terminál épületeinek hűtése és fűtése hőszivattyúrendszerrel működik, a területen elektromos autók és termináltraktorok fognak közlekedni. A még szükséges áramot is zöld forrásból szerzik majd be, de közben tervezik a létesítmény nap- és szélerőművét is. Igaz, a Covid miatt még nem sikerült minden elektromos eszközt beszerezni, ezért azokat egyelőre dízelüzeműek helyettesítik. A létesítmény egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatóságának a szolgálati helye is.

Szijjártó: garantálni kell az ukrán gabona útját

Az EWG avatásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy

a beruházás indulásakor a mostanitól jelentősen eltért a gazdasági környezet: ígéretes keleti–nyugati együttműködésre lehetett alapozni, ideértve a kínai áru érkezését is a selyemút ezen ágán.

Azóta az ukrajnai háború miatt módosult a beruházás célja is, most egy minimum rövid távú feladatra kell felkészülni, ez pedig az, hogy garantálni kell az Ukrajnából érkező gabona és más termények továbbítását. Ugyanakkor reméli, hogy előbb-utóbb, de feltelhetően inkább csak hosszú távon a terminál ellátja majd az eredetileg tervezett funkcióját is.