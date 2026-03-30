Találat érte Izraelt: a haifai olajfinomítónál lángok csaptak fel az iráni rakétatámadás után – videó

„Iránból és Libanonból indított támadások: tűz ütött ki a haifai olajfinomítóknál egy találat után” – írja az izraeli Kann News az X-en.

Támadás érte Izraelt / Fotó: Clash Report / X

Az első információk szerint a becsapódás a város ipari övezetében történt, feltehetően egy közvetlen találat vagy lehulló törmelék következtében – írta a The Jerusalem Post.

A jelentések alapján az érintett terület a Bazan olajfinomító komplexumának közelében, illetve annak részeként található, amelyet korábban is ért már támadás.

Korábbi rakétazáporok során repeszek csapódtak a létesítménybe, kisebb károkat és ideiglenes áramkimaradásokat okozva, személyi sérülés azonban akkor sem történt.

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint mentő- és kutatóegységek – tartalékosok és aktív állományú erők egyaránt – a helyszínre tartanak, ahol becsapódásról érkeztek jelentések.

A környezetvédelmi minisztérium a Ma’ariv lapnak azt közölte: a finomító területén egy benzintartály ég, amely sűrű füstöt bocsát ki, ugyanakkor veszélyes anyagok miatt nem áll fenn kockázat a lakosság számára. Ezt később Haifa önkormányzata is megerősítette, hangsúlyozva, hogy nincs veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens, és a lakosság nincs közvetlen veszélyben.

A hatóságok ugyanakkor arra kérték a környéken élőket, hogy zárják be ablakaikat, és lehetőség szerint ne tartózkodjanak a szabadban.

Vasárnap egy iráni rakéta a Ne’ot Hovav ipari övezetben csapódott be, tüzet okozva, és felmerült a veszélyes anyagok szivárgásának lehetősége is. A környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy vizsgálják a lehetséges szivárgást, de jelenleg nem számítanak kockázatra a közeli települések számára a Ramat Negev regionális tanács területén.

Izraeli médiabeszámolók szerint egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett a robbanás lökéshulláma miatt.

Pár napja is iráni rakétatámadás érte Izrael olajfinomítóit az északi Haifa kikötővárosában, azonban az izraeli energiaügyi minisztérium közlése szerint nem okozott jelentős károkat. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Irán állítása szerint az Egyesült Államok és Izrael is légi csapást hajtott végre a Perzsa-öbölben található, a világ egyik legnagyobb földgázmezőjének számító South Pars ellen.