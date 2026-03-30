Deviza
EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46% EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3% BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3%
Izrael
olajfinomító
támadás

Találat érte Izraelt: a haifai olajfinomítónál lángok csaptak fel az iráni rakétatámadás után – videó

Iráni rakéták csapódtak be Haifában, tűz ütött ki az olajfinomító közelében. A támadás után a lakosokat óvatosságra intették.
VG
2026.03.30., 12:42

„Iránból és Libanonból indított támadások: tűz ütött ki a haifai olajfinomítóknál egy találat után” – írja az izraeli Kann News az X-en.

támadás Izrael
Támadás érte Izraelt / Fotó: Clash Report / X

Az első információk szerint a becsapódás a város ipari övezetében történt, feltehetően egy közvetlen találat vagy lehulló törmelék következtében – írta a The Jerusalem Post.

A jelentések alapján az érintett terület a Bazan olajfinomító komplexumának közelében, illetve annak részeként található, amelyet korábban is ért már támadás. 

Korábbi rakétazáporok során repeszek csapódtak a létesítménybe, kisebb károkat és ideiglenes áramkimaradásokat okozva, személyi sérülés azonban akkor sem történt.

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint mentő- és kutatóegységek – tartalékosok és aktív állományú erők egyaránt – a helyszínre tartanak, ahol becsapódásról érkeztek jelentések.

A környezetvédelmi minisztérium a Ma’ariv lapnak azt közölte: a finomító területén egy benzintartály ég, amely sűrű füstöt bocsát ki, ugyanakkor veszélyes anyagok miatt nem áll fenn kockázat a lakosság számára. Ezt később Haifa önkormányzata is megerősítette, hangsúlyozva, hogy nincs veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens, és a lakosság nincs közvetlen veszélyben.

A hatóságok ugyanakkor arra kérték a környéken élőket, hogy zárják be ablakaikat, és lehetőség szerint ne tartózkodjanak a szabadban.

Vasárnap egy iráni rakéta a Ne’ot Hovav ipari övezetben csapódott be, tüzet okozva, és felmerült a veszélyes anyagok szivárgásának lehetősége is. A környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy vizsgálják a lehetséges szivárgást, de jelenleg nem számítanak kockázatra a közeli települések számára a Ramat Negev regionális tanács területén.

Izraeli médiabeszámolók szerint egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett a robbanás lökéshulláma miatt.

Pár napja is iráni rakétatámadás érte Izrael olajfinomítóit az északi Haifa kikötővárosában, azonban az izraeli energiaügyi minisztérium közlése szerint nem okozott jelentős károkat. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Irán állítása szerint az Egyesült Államok és Izrael is légi csapást hajtott végre a Perzsa-öbölben található, a világ egyik legnagyobb földgázmezőjének számító South Pars ellen. 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Izrael

1 perc
Budapest

Botrány a fővárosban: egyhangú döntéssel kirúgnák Mártha Imrét – ez áll a döntés mögött

Mártha Imre távozását minden frakció támogatja a 420 milliós prémiumbotrány után.
6 perc
iráni konfliktus

Az EU-tagország már látja, mit tehetnek tönkre a katonák: pont, amiből él – ennek csúnya vége lesz

Lemondások és nehezebben eladható foglalások jelzik, hogy az iráni háború már a ciprusi turizmust is megviseli.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
